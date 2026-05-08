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8 мая, 11:30

АСА 203: полный кард турнира — список боев и время начала, где смотреть трансляцию

Турнир по смешанным единоборствам АСА 203 состоится в Узбекистане
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Турнир АСА 203 пройдет в Ташкенте в пятницу, 8 мая. Начало — в 14.00 по московскому времени.

Кард боев турнира АСА 203

Основной кард

Азам Гафоров — Арен Акопян

Фаридун Одилов — Даурен Ермеков

Холмурод Нурматов — Фирдавс Зарипов

Джамбулат Селимханов — Алимардан Абдыкааров

Эдил Эсенгулов — Ибрагим Магомедов

Предварительный кард

Амир Эльжуркаев — Али Абдулхаликов

Зумсо Зураве — Клейдсон Абреу

Фуркат Комилов — Алихан Мусаев

Апти Бимарзаев — Немат Абдрашитов

Анвар Абдуллаев — Эмомахди Орзузода

Мехди Дакаев — Никита Подковальник

Альси Алькаиси — Шариф Кушаев

Шамиль Бораев — Шергази Кенджебаев

Тагир Магомедов — Алексей Кунченко

Джаддал Алибеков — Мехроч Мамадшоев

Оятулло Муминов — Азатбек Кочоров

Хасан Дадалов — Казакбай Тиленов

Следить за результатами боев можно в матч-центре ММА на сайте «СЭ».

В полном объеме турнир АСА 203 покажут канал «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru. С 19.30 мск трансляцию также будет вести канал «Матч ТВ», а вместе с ним онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне ретрансляции федерального телеэфира.

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