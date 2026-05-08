АСА 203: полный кард турнира — список боев и время начала, где смотреть трансляцию
Турнир АСА 203 пройдет в Ташкенте в пятницу, 8 мая. Начало — в 14.00 по московскому времени.
Кард боев турнира АСА 203
Основной кард
Азам Гафоров — Арен Акопян
Фаридун Одилов — Даурен Ермеков
Холмурод Нурматов — Фирдавс Зарипов
Джамбулат Селимханов — Алимардан Абдыкааров
Эдил Эсенгулов — Ибрагим Магомедов
Предварительный кард
Амир Эльжуркаев — Али Абдулхаликов
Зумсо Зураве — Клейдсон Абреу
Фуркат Комилов — Алихан Мусаев
Апти Бимарзаев — Немат Абдрашитов
Анвар Абдуллаев — Эмомахди Орзузода
Мехди Дакаев — Никита Подковальник
Альси Алькаиси — Шариф Кушаев
Шамиль Бораев — Шергази Кенджебаев
Тагир Магомедов — Алексей Кунченко
Джаддал Алибеков — Мехроч Мамадшоев
Оятулло Муминов — Азатбек Кочоров
Хасан Дадалов — Казакбай Тиленов
Следить за результатами боев можно в матч-центре ММА на сайте «СЭ».
В полном объеме турнир АСА 203 покажут канал «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru. С 19.30 мск трансляцию также будет вести канал «Матч ТВ», а вместе с ним онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне ретрансляции федерального телеэфира.