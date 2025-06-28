Турнир по смешанным единоборствам ACA 188 проходит во дворце спорта «Большой» в Сочи в субботу, 28 июня. Начало — в 16.00 по московскому времени.

Предварительный кард показывает канал «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru. С 20.30 по московскому времени трансляцию также будет вести канал «Матч ТВ» и онлайн- платформы «Кинопоиск» и «Okko» в окне ретрансляции федерального телеэфира.

В главном событии вечера сойдутся Курбан Гаджиев (20-3) и Азамат Пшуков (13-3). В соглавном бою встретятся Григор Матевосян (11-3) и Асылжан Бахытжанулы (15-5). Всего в основном карде запланировано пять поединков, а в предварительном — 10.

Анонсы, прогнозы, новости и другие материалы о вечера ММА доступны в разделе АСА на сайте «СЭ».