ACA 188: основной кард боев турнира и где смотреть трансляцию

Турнир по смешанным единоборствам ACA 188 пройдет в Сочи

Турнир по смешанным единоборствам ACA 188 состоится во дворце спорта «Большой» в Сочи в субботу, 28 июня. Начало — в 16.00 по московскому времени.

Основной кард ACA 188

Курбан Гаджиев (20-3) — Азамат Пшуков (13-3)

Григор Матевосян (11-3) — Асылжан Бахытжанулы (15-5)

Дауд Шайхаев (16-4) — Артем Резников (24-8)

Устармагомед Гаджидаудов (17-7) — Узаир Абдураков (17-1-1)

Павел Витрук (18-6-1) — Александр Подлесный (21-8-2)

В прямом эфире основной кард турнира покажут канал и сайт matchtv.ru, а также онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» в окне ретрансляции федерального канала.

Анонсы, прогнозы, новости и другие материалы о вечера ММА доступны в разделе АСА на сайте «СЭ».