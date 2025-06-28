Бокс/ММА
28 июня, 12:00

ACA 188: основной кард боев турнира и где смотреть трансляцию

Турнир по смешанным единоборствам ACA 188 пройдет в Сочи
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Турнир по смешанным единоборствам ACA 188 состоится во дворце спорта «Большой» в Сочи в субботу, 28 июня. Начало — в 16.00 по московскому времени.

Основной кард ACA 188

  • Курбан Гаджиев (20-3) — Азамат Пшуков (13-3)
  • Григор Матевосян (11-3) — Асылжан Бахытжанулы (15-5)
  • Дауд Шайхаев (16-4) — Артем Резников (24-8)
  • Устармагомед Гаджидаудов (17-7) — Узаир Абдураков (17-1-1)
  • Павел Витрук (18-6-1) — Александр Подлесный (21-8-2)

В прямом эфире основной кард турнира покажут канал и сайт matchtv.ru, а также онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» в окне ретрансляции федерального канала.

Анонсы, прогнозы, новости и другие материалы о вечера ММА доступны в разделе АСА на сайте «СЭ».

ACA 188 Гаджиев — Пшуков: трансляция турнира начнется в 16.00 мск

Артем Резников — Дауд Шайхаев: где смотреть трансляцию боя ACA 188

