Турнир ACA 201 пройдет в Минске в пятницу, 27 марта. Начало — в 16.00 по московскому времени. В главном событии вечера ММА чемпион лиги в легчайшем весе бразилец Жосиэль Сильва встретится с претендентом на пояс россиянином Александром Подлесным.

Основной кард ACA 201

Жосиэль Сильва (23-7) — Александр Подлесный (23-8-2)

Кирилл Грищенко (8-2) — Клидсон Абреу (17-7)

Дави Рамос (12-8) — Сидни Аутло (21-6)

Давид Джибилов (8-0) — Рустам Керимов (21-2)

Владислав Мишкевич (11-5) — Фелипе Фроес (26-11-1)

Где смотреть

В прямом эфире турнир ACA 201 покажут на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец», сайте matchtv.ru. Также смотреть бои можно на официальном сайте ACA.