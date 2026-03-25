Бокс/ММА
ACA
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
ММА
АСА

25 марта, 17:00

ACA 201 Силва — Подлесный: дата и время начала, кард боев турнира, где смотреть

Турнир ACA 201 пройдет в Минске 27 марта
Валентина Глазко
редактор интернет отдела

Турнир ACA 201 пройдет в Минске в пятницу, 27 марта. Начало — в 16.00 по московскому времени. В главном событии вечера ММА чемпион лиги в легчайшем весе бразилец Жосиэль Сильва встретится с претендентом на пояс россиянином Александром Подлесным.

Основной кард ACA 201

Жосиэль Сильва (23-7) — Александр Подлесный (23-8-2)

Кирилл Грищенко (8-2) — Клидсон Абреу (17-7)

Дави Рамос (12-8) — Сидни Аутло (21-6)

Давид Джибилов (8-0) — Рустам Керимов (21-2)

Владислав Мишкевич (11-5) — Фелипе Фроес (26-11-1)

Где смотреть

В прямом эфире турнир ACA 201 покажут на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец», сайте matchtv.ru. Также смотреть бои можно на официальном сайте ACA.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
ACA: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
В Британии назвали грандиозной победой РФ освобождение Константиновки
Путин подписал закон о поддержке НПЗ и обеспечении рынка топливом
Определились все пары 1/8 финала ЧМ-2026 по футболу
ЧМ-2026: Кабо-Верде едва не выбило Аргентину, болельщики в ярости от судей, Египет прошел Австралию, Колумбия ценой травмы Кордобы придушила Гану
World Athletics продлила отстранение российских спортсменов
Песков допустил визит Зеленского в Москву при готовности к важным решениям
Популярное видео
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Овечкин остается в «Вашингтоне»
Овечкин остается в «Вашингтоне»
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Никишин просит 8 миллионов
Никишин просит 8 миллионов
«Автомобилист» снова не жалеет средств
«Автомобилист» снова не жалеет средств
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Бадаев: «АСА не будет делать предложение Нганну. У него слишком большой ценник»

АСА 202: дата и время начала, кард

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости