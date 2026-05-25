Александр Шлеменко: кто новый соперник россиянина

Следующий поединок российского бойца Александра Шлеменко планируется 19 июня 2026 года на турнире АСА 204 в Омске.

Соперником Александра станет болгарский боец Никола Дипчиков. Поединок возглавит кард турнира. Бойцы выступают в среднем весе, обоим — 42 года.

У Александра Шлеменко в профессиональных ММА 67 побед, 17 поражений, одна ничья, еще один поединок признан несостоявшимся. Предыдущим соперником «Шторма» был белорус Владислав Ковалев 12 сентября 2025 года на турнире RCC 23. В титульном бою Шлеменко уступил удушением сзади в третьем раунде.

Никола Дипчиков в профессиональной карьере одержал 24 победы, потерпел 12 поражений, еще один бой признан несостоявшимся. Предыдущий бой Николы состоялся 5 сентября 2025 года, на турнире АСА 191 Дипчиков победил единогласным решением Ибрагима Магомедова.