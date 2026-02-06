Магомедрасул Гасанов победил Альберта Туменова и защитил титул чемпиона ACA в среднем весе

6 февраля в Москве прошел турнир по смешанным единоборствам ACA 200. В главном бою вечера за титул чемпиона в среднем весе встретились Магомедрасул Гасанов и Альберт Туменов.

Гасанов победил единогласным решением судей. Все трое судей выставили одинаковый счет 50-45 в его пользу.

Предыдущий бой Магомедрасул Гасанов провел в августе 2025 года, когда нокаутировал Дмитрия Арышева во втором раунде. Альберт Туменов до этого поединка выиграл у Винисиуса Круза в сентябре 2025 года.