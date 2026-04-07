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7 апреля, 16:00

АСА 202: дата и время начала, кард

Турнир АСА 202 пройдет в Санкт-Петербурге 12 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Тони Джонсон.
Фото соцсети

Турнир АСА 202 пройдет в спортивном комплексе «Юбилейный» в Санкт-Петербурге в воскресенье, 12 апреля. Начало — в 16.00 по московскому времени. Основной кард стартует в 20.00 мск.

Возглавит вечер бой российского бойца Кирилла Корнилова и американца Тони Джонсона.

Предварительный кард АСА 202

  • Александр Гребнев — Асланбек Кодзаев
  • Евгений Галочкин — Элиас Сильверио
  • Андрей Кошкин — Винисиус Круз
  • Алтынбек Мамашов — Иван Богданов
  • Олег Дадонов — Линкольн Пуиг
  • Артем Душенко — Кайо Биттенкурт
  • Даниил Мацола — Хадис Ибрагимов
  • Махмуд Акимов — Гегам Манавазян
  • Хафиз Сакибеков — Даниэль Оливейра
  • Павел Гордеев — Брент Примус

Основной кард АСА 202

  • Томаш Дэк — Павел Витрук
  • Максим Гришин — Асылжан Бакытжанулы
  • Ренат Ондар — Осимхон Рахмонов
  • Эдуард Вартанян — Узаир Абдураков
  • Кирилл Корнилов — Тони Джонсон

Где смотреть АСА 202

В прямом эфире турнир в полном объеме покажут на официальном сайте лиги. Бои основного карда будут доступны на телеканале «Матч Боец» и сайте matchtv.ru. Следить за последними новостями, расписанием и результатами боев можно на нашем сайте — в матч-центре ММА и в ленте раздела АСА.

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Кирилл Корнилов
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