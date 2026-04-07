АСА 202: дата и время начала, кард
Турнир АСА 202 пройдет в Санкт-Петербурге 12 апреля
Турнир АСА 202 пройдет в спортивном комплексе «Юбилейный» в Санкт-Петербурге в воскресенье, 12 апреля. Начало — в 16.00 по московскому времени. Основной кард стартует в 20.00 мск.
Возглавит вечер бой российского бойца Кирилла Корнилова и американца Тони Джонсона.
Предварительный кард АСА 202
- Александр Гребнев — Асланбек Кодзаев
- Евгений Галочкин — Элиас Сильверио
- Андрей Кошкин — Винисиус Круз
- Алтынбек Мамашов — Иван Богданов
- Олег Дадонов — Линкольн Пуиг
- Артем Душенко — Кайо Биттенкурт
- Даниил Мацола — Хадис Ибрагимов
- Махмуд Акимов — Гегам Манавазян
- Хафиз Сакибеков — Даниэль Оливейра
- Павел Гордеев — Брент Примус
Основной кард АСА 202
- Томаш Дэк — Павел Витрук
- Максим Гришин — Асылжан Бакытжанулы
- Ренат Ондар — Осимхон Рахмонов
- Эдуард Вартанян — Узаир Абдураков
- Кирилл Корнилов — Тони Джонсон
Где смотреть АСА 202
В прямом эфире турнир в полном объеме покажут на официальном сайте лиги. Бои основного карда будут доступны на телеканале «Матч Боец» и сайте matchtv.ru. Следить за последними новостями, расписанием и результатами боев можно на нашем сайте — в матч-центре ММА и в ленте раздела АСА.
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