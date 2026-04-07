АСА 202: дата и время начала, кард

Турнир АСА 202 пройдет в спортивном комплексе «Юбилейный» в Санкт-Петербурге в воскресенье, 12 апреля. Начало — в 16.00 по московскому времени. Основной кард стартует в 20.00 мск.

Возглавит вечер бой российского бойца Кирилла Корнилова и американца Тони Джонсона.

Предварительный кард АСА 202

Александр Гребнев — Асланбек Кодзаев

Евгений Галочкин — Элиас Сильверио

Андрей Кошкин — Винисиус Круз

Алтынбек Мамашов — Иван Богданов

Олег Дадонов — Линкольн Пуиг

Артем Душенко — Кайо Биттенкурт

Даниил Мацола — Хадис Ибрагимов

Махмуд Акимов — Гегам Манавазян

Хафиз Сакибеков — Даниэль Оливейра

Павел Гордеев — Брент Примус

Основной кард АСА 202

Томаш Дэк — Павел Витрук

Максим Гришин — Асылжан Бакытжанулы

Ренат Ондар — Осимхон Рахмонов

Эдуард Вартанян — Узаир Абдураков

Кирилл Корнилов — Тони Джонсон

Где смотреть АСА 202

В прямом эфире турнир в полном объеме покажут на официальном сайте лиги. Бои основного карда будут доступны на телеканале «Матч Боец» и сайте matchtv.ru. Следить за последними новостями, расписанием и результатами боев можно на нашем сайте — в матч-центре ММА и в ленте раздела АСА.