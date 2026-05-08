Азам Гафоров — Арен Акопян: прямая трансляция боя ACA 203
Таджикский боец Азам Гафоров и россиянин Арен Акопян проводят бой в наилегчайшем весе на турнире АСА 203 вечером пятницы, 8 мая (по московскому времени). Поединок является главным событием вечера в спортивном комплексе «Хумо Арена» в Ташкенте (Узбекистан).
Ориентировочное время начала поединка Гафоров vs Акопян —23.00 мск (советуем подключиться к трансляции заранее).
Где смотреть бой Азам Гафоров — Арен Акопян на АСА 203
Бой Гафорова и Акопяна, как и другие поединки АСА 203, показывают официальном сайте ACA и телеканале «Матч! Боец». Также смотреть противостояние можно на телеканале «Матч ТВ», сайте matchtv.ru онлайн-платформах «Okko Спорт» и «Кинопоиск» в окне ретрансляции эфира федерального канала.
Следить за ключевыми событиями и результатами боев турнира можно в нашем матч-центре ММА.
Статистика перед боем Азам Гафоров — Арен Акопян на АСА 203
Азаму Гафорову — 32 года. Его рекорд в профессиональных ММА — 16 побед и 4 поражения.
32-летний Арен Акопян на профессиональном уровне одержал 19 побед, потерпел 3 поражений, один его бой завершился вничью, а еще один — признан несостоявшимся.