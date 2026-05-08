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8 мая, 21:30

Азам Гафоров — Арен Акопян: прямая трансляция боя ACA 203

Азам Гафоров и Арен Акопян сойдутся в главном событии вечера АСА 203 8 мая
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

Таджикский боец Азам Гафоров и россиянин Арен Акопян проводят бой в наилегчайшем весе на турнире АСА 203 вечером пятницы, 8 мая (по московскому времени). Поединок является главным событием вечера в спортивном комплексе «Хумо Арена» в Ташкенте (Узбекистан).

ММА ACA: Гафоров — Акопян

Ориентировочное время начала поединка Гафоров vs Акопян —23.00 мск (советуем подключиться к трансляции заранее).

Где смотреть бой Азам Гафоров — Арен Акопян на АСА 203

Бой Гафорова и Акопяна, как и другие поединки АСА 203, показывают официальном сайте ACA и телеканале «Матч! Боец». Также смотреть противостояние можно на телеканале «Матч ТВ», сайте matchtv.ru онлайн-платформах «Okko Спорт» и «Кинопоиск» в окне ретрансляции эфира федерального канала.

Следить за ключевыми событиями и результатами боев турнира можно в нашем матч-центре ММА.

Статистика перед боем Азам Гафоров — Арен Акопян на АСА 203

Азаму Гафорову — 32 года. Его рекорд в профессиональных ММА — 16 побед и 4 поражения.

32-летний Арен Акопян на профессиональном уровне одержал 19 побед, потерпел 3 поражений, один его бой завершился вничью, а еще один — признан несостоявшимся.

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Арен Акопян
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