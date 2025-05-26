Российские кикбоксеры Зиновьев и Швецов могут пропустить ЧЕ из-за проблем с визой

Главный тренер сборной России по кикбоксингу Игорь Кулбаев рассказал о проблеме с визой у Ивана Зиновьева и Артема Швецова.

«Швецов и Зиновьев сдали паспорта в визовый центр Португалии в Екатеринбурге, и ни ответа, ни привета. Визу не дали, паспорта не возвращают. Мы уже пропустили из-за этого турнир в Португалии, где ребята должны были подраться. И сейчас есть риск пропустить чемпионат Европы в Молдавии», — цитирует Кулбаева ТАСС.

Соревнования в Португалии прошли 8 мая. Чемпионат Европы пройдет в Кишиневе с 22 по 29 июня.