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Российские кикбоксеры Зиновьев и Швецов могут пропустить ЧЕ из-за проблем с визой

Сергей Ярошенко

Главный тренер сборной России по кикбоксингу Игорь Кулбаев рассказал о проблеме с визой у Ивана Зиновьева и Артема Швецова.

«Швецов и Зиновьев сдали паспорта в визовый центр Португалии в Екатеринбурге, и ни ответа, ни привета. Визу не дали, паспорта не возвращают. Мы уже пропустили из-за этого турнир в Португалии, где ребята должны были подраться. И сейчас есть риск пропустить чемпионат Европы в Молдавии», — цитирует Кулбаева ТАСС.

Соревнования в Португалии прошли 8 мая. Чемпионат Европы пройдет в Кишиневе с 22 по 29 июня.

Зиновтев и Швецов являются чемпионами России по кикбоксингу.

Источник: ТАСС
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