29 июня, 16:59

ФКР опубликовала письмо из посольства РФ в Молдавии о причинах отмены чемпионата Европы

ФКР: 195 спортсменам запретили въезд в Молдавию на чемпионат Европы
Алина Савинова

Федерация кикбоксинга России (ФКР) сообщила о получении официального письма от посольства РФ в Молдавии с подтверждением причин отмены чемпионата Европы.

Соревнования должны были пройти с 22 по 27 июня в Кишиневе.

Скандал на&nbsp;чемпионате Европы по&nbsp;кикбоксингу.«Представляют угрозу нацбезопасности». Вслед за Россией Молдавия не пустила на соревнования детей из Евросоюза

В документе подтверждается запрет властей Молдавии на въезд в страну 195 спортсменам, в основном из России и Белоруссии, якобы «несущим повышенные риски для национальной безопасности».

«Молдавские власти признали турнир «противоречащим общественным интересам» и обвинили российскую делегацию в «угрозе нацбезопасности». Был запрещен въезд более 190 спортсменам из России и Белоруссии. В соревнованиях разрешено участие только юниорских команд», — говорится в сообщении ФКР.

В апреле российские спортсмены были допущены до соревнований под эгидой Международной федерации кикбоксинга (WKF) с государственной символикой.

Новая жизнь «Магнитки» / Буцаев в «Сибири»
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов теперь в «Металлурге»
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
Капризов подписал рекордный контракт
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
  • Фирсыч

    На хрена нам нужен этот вражий, неолимпийский вид спорта? Уж лучше самбо развивайте. Да, тоже неолимпийский, зато наш родной!

    29.06.2025

    • Глава WKF извинился перед России за недопуск спортсменов на чемпионат Европы

    Иван Штырков и Армен Петросян проведут бой на RCC Fair Fight

