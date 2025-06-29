ФКР опубликовала письмо из посольства РФ в Молдавии о причинах отмены чемпионата Европы

ФКР: 195 спортсменам запретили въезд в Молдавию на чемпионат Европы

Федерация кикбоксинга России (ФКР) сообщила о получении официального письма от посольства РФ в Молдавии с подтверждением причин отмены чемпионата Европы.

Соревнования должны были пройти с 22 по 27 июня в Кишиневе.

В документе подтверждается запрет властей Молдавии на въезд в страну 195 спортсменам, в основном из России и Белоруссии, якобы «несущим повышенные риски для национальной безопасности».

«Молдавские власти признали турнир «противоречащим общественным интересам» и обвинили российскую делегацию в «угрозе нацбезопасности». Был запрещен въезд более 190 спортсменам из России и Белоруссии. В соревнованиях разрешено участие только юниорских команд», — говорится в сообщении ФКР.

В апреле российские спортсмены были допущены до соревнований под эгидой Международной федерации кикбоксинга (WKF) с государственной символикой.