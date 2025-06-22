Глава WKF извинился перед России за недопуск спортсменов на чемпионат Европы

Президент Международной федерации кикбоксинга (WKF) Фридрих Эксенберг изввинился перед Федерацией кикбоксинга России за недопуск спортсменов на чемпионат Европы.

«Мы искренне приносим свои извинения за недостаточно тщательную проработку вопросов организации, безопасности и дипломатического сопровождения данного события», — цитирует письмо Эксенберга ТАСС.

Экспенберг отметил, что турнир был отменен ввиду остуствия сборных России и Белоруссии, которые составляют основную конкуренцию во взрослой возрастной категории во всех дисциплинах

Также глава WKF добавил, что первенство Европы среди спортсменов до 18 лет будет проведено.

Чемпионат Европы должен был пройти с 22 по 29 июня в Кишиневе. Соревнования будут перенесены на 2026 год. Российские спортсмены должны были выступить на чемпионате Европы под флагом и с гимном страны.