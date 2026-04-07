В кард совместного турнира RCC и K-1 World MAX вошли 14 поединков

25 апреля в Екатеринбурге пройдет международный турнир по кикбоксингу с участием восьми сильнейших бойцов России. Его организаторами выступили лига RCC и японский промоушен K-1 World MAX. В кард включили 14 профессиональных поединков.

Бойцы будут соревноваться в весовой категории до 70 кг. Победитель проведет за вечер три боя и получит долгосрочный контракт на выступления в Азии.

В том числе будут участвовать победитель международного турнира Kun Khmer Fight Василий Семенов, чемпион России по версии К1 х PRO Андрей Елин, чемпион Европы по тайскому боксу Владимир Тулаев. Также заявлен чемпион мира по кхмерскому боксу Руслан Нагиев.

В программу вечера вошел бой за титул чемпиона RCC в тяжелом весе с участием Максима Бакланова и многократного чемпиона мира по тайскому боксу и кикбоксингу Алексея Кудина.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max