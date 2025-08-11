Бокс/ММА
11 августа, 18:27

Чемпион мира по кикбоксингу Лиходумов умер в возрасте 50 лет

Руслан Минаев
Дмитрий Лиходумов.
Фото Спортивный клуб кикбоксинга Райвен

Скончался российский кикбоксер Дмитрий Лиходумов, сообщает пресс-служба Федерации кикбоксинга России. Ему было 50 лет.

«Он был одним из ярких кикбоксеров России и мира — с нестандартной техникой, самобытным стилем и огромной силой воли. Дмитрий внес большой вклад в развитие кикбоксинга в Липецке, России и за ее пределами», — говорится в сообщении на сайте организации.

В 2002 году Лиходумов победил валлийца Юджина Валерио и стал чемпионом мира по версии WAKO в весовой категории до 72,5 кг.

