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Чемпионат Европы по кикбоксингу отменили из-за недопуска россиян

Алина Савинова
Фото ФКР

Генеральный секретарь Федерации кикбоксинга России Владимир Филатов сообщил, что чемпионат Европы по кикбоксингу в Молдавии отменен из-за недопуска российских спортсменов.

В субботу, 21 июня, стало известно, что российских кикбоксеров отстранили от участия в турнире за два дня до его начала.

«Международная федерация кикбоксинга и Федерация кикбоксинга России на встрече в Москве закрепили свои отношения в статусе равнозначных партнеров. Все последние дни мы вели консультации, итогом которых стала отмена чемпионата Европы из-за недопуска российских спортсменов», — приводит ТАСС слова Филатова.

Он отметил, что соревнования будут перенесены на 2026 год. Международная федерация кикбоксинга и Федерация кикбоксинга России уже занимаются поиском стран, которые могут принять турнир.

Российские спортсмены должны были выступить на чемпионате Европы под флагом и с гимном страны.

Источник: ТАСС
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