Иван Штырков и Армен Петросян проведут бой на RCC Fair Fight

Иван Штырков и Армен Петросян проведут бой в полутяжелом весе по кикбоксингу на турнире RCC Fair Fight 32.

Шоу состоится 16 августа в Екатеринбурге.

Для Петросяна это первый бой после завершения карьеры в UFC и первый профессиональный поединок по кикбоксингу спустя восемь лет выступлений в ММА. Штырков проведет свой шестой бой по кикбоксингу за последние 2 года.

Главным событием турнира станет титульный бой в тяжелом весе между претендентами Никитой Козловым и Никитой Варягом. Бойцы проведут пять раундов за главный титул RCC Fair Fight и определят первого номера рейтинга P4P организации.