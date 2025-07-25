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25 июля 2025, 14:08

Иван Штырков и Армен Петросян проведут бой на RCC Fair Fight

Сергей Ярошенко

Иван Штырков и Армен Петросян проведут бой в полутяжелом весе по кикбоксингу на турнире RCC Fair Fight 32.

Шоу состоится 16 августа в Екатеринбурге.

Для Петросяна это первый бой после завершения карьеры в UFC и первый профессиональный поединок по кикбоксингу спустя восемь лет выступлений в ММА. Штырков проведет свой шестой бой по кикбоксингу за последние 2 года.

Главным событием турнира станет титульный бой в тяжелом весе между претендентами Никитой Козловым и Никитой Варягом. Бойцы проведут пять раундов за главный титул RCC Fair Fight и определят первого номера рейтинга P4P организации.

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Армен Петросян
Иван Штырков
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