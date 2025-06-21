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21 июня 2025, 03:16

Погиб кикбоксер Роман Пятница

Павел Лопатко

Российский кикбоксер и боксер Роман Пятница погиб в возрасте 29 лет, сообщила в соцсети его супруга Галина. Обстоятельства гибели спортсмена не уточняются. Известно, что это случилось 19 июня.

Роман Пятница родился в Улан-Удэ 13 мая 1996 года. Он провел один поединок в профессиональном боксе: 3 февраля 2022 года победил Алексея Маслова.

В кикбоксинге Пятница выигрывал Кубок мира, чемпионат России среди профессионалов, а также становился бронзовым призером чемпионата Европы.

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