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Сегодня, 12:00

Аскеров показал на весах меньше Усубяна перед боем на RCC Fair Fight

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
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Российские кикбоксеры Джабар Аскеров и Мамука Усубян прошли процедуру взвешивания перед турниром RCC Fair Fight.

Весы под Аскеровым показали 70,85 кг, под Усубяном — на 100 грамм больше. Поединок пройдет в категории до 70 кг по правилам профессионального кикбоксинга по формуле три раунда по три минуты.

Поединок Аскерова (110-37-2) и Усубяна (18-2) станет главным событием турнира RCC Fair Fight, который состоится 28 октября и начнется в 15:00 по московскому времени.

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