Дудакова завоевала бронзу на чемпионате России по кикбоксингу

Экс-боец UFC Виктория Дудакова завоевала бронзовую медаль на чемпионате России по кикбоксингу в дисциплине К1 в весе до 56 килограммов.

— Конечно, хотелось бы лучше выступить, но и оппозиция была сильная. Не получилось полностью раскрыться, — сказала Дудакова. — Тяжело найти бои по ММА, а простаивать мне не хотелось. Тем более чемпионат России по кикбоксингу — это огромный опыт для меня.

Чемпионат России по кикбоксингу проходит в Каспийске с 18 по 23 ноября.