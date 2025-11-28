Монсон рассказал, что его не впустили в Молдавию

Российский боец ММА Джефф Монсон рассказал, что его не впустили в Молдавию, из-за чего его поединок по правилам кикбоксинга в организации FEA отменен.

«Молдавия не пускает меня на бой. Меня не пускают из-за моей поддержки России», — цитирует Монсона ТАСС.

29 ноября в Кишиневе 54-летний Монсон должен был провести бой на турнире организации FEA.

С мая 2018 года боец является гражданином России, в конце мая 2023 года он сдал свой американский паспорт в консульстве США в Стамбуле.