В Федерации кикбоксинга России разочарованы решением отстранить спортсменов от ЧЕ-2025

Руководитель профессионального департамента Федерации кикбоксинга России Владимир Мышев прокомментировал отстранение спортсменов от чемпионата Европы за два дня до начала соревнований.

По его словам, турнир в Молдавии не был главным событием для сборной России.

«Так как в этом году нас ждут более значимые международные старты, — цитирует RT Мышева. — Но сам факт произошедшего вызывает глубокое разочарование в сформировавшейся системе ценностей некоторых личностей, которые влияли на принятие такого решения».

Мышев добавил, что российские спортсмены были готовы к турниру и могли бы занять лидирующие позиции. Он также отметил, что другие сборные осознавали: в кикбоксинге Россия стабильно показывает высокие результаты на международных соревнованиях. По мнению Мышева, это и стало основной причиной произошедшего.