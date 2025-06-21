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В Федерации кикбоксинга России разочарованы решением отстранить спортсменов от ЧЕ-2025

Камила Абдурахманова
корреспондент

Руководитель профессионального департамента Федерации кикбоксинга России Владимир Мышев прокомментировал отстранение спортсменов от чемпионата Европы за два дня до начала соревнований.

По его словам, турнир в Молдавии не был главным событием для сборной России.

«Так как в этом году нас ждут более значимые международные старты, — цитирует RT Мышева. — Но сам факт произошедшего вызывает глубокое разочарование в сформировавшейся системе ценностей некоторых личностей, которые влияли на принятие такого решения».

Мышев добавил, что российские спортсмены были готовы к турниру и могли бы занять лидирующие позиции. Он также отметил, что другие сборные осознавали: в кикбоксинге Россия стабильно показывает высокие результаты на международных соревнованиях. По мнению Мышева, это и стало основной причиной произошедшего.

Источник: RT
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