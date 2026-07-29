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Минеев стал генсеком Федерации кикбоксинга России

Сергей Ярошенко

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Владимир Минеев утвержден в должности генерального секретаря Федерации кикбоксинга России (ФКБ).

Решение было принято на заседании исполкома ФКБ. На этом посту 36-летний Минеев сменил Владимира Филатова.

«Друзья, всю свою спортивную карьеру я посвятил кикбоксингу. Начинал с любителей, стал профессионалом. Получил звание заслуженного мастера спорта Российской Федерации тоже по кикбоксингу. На днях мне поступило предложение, от которого не имел права отказаться — и вчера на заседании исполкома Федерации кикбоксинга России мою кандидатуру утвердили на должность генерального секретаря. Кикбоксинг продолжает быть частью моей жизни, но только я теперь в другом статусе. Ждите новых побед», — написал Минеев в своем Telegram-канале.

Минеев является чемпионом России, Европы и мира по кикбоксингу. В профессиональных ММА он выступает с 2014 года. На его счету 16 побед, одно поражение и одна ничья.

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Владимир Минеев
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