13 августа, 16:57

Иванов допустил, что экс-кикбоксер Лиходумов погиб, заступившись за кого-то

Сергей Ярошенко

Чемпион мира 1993 года, двукратный чемпион СНГ и России по кикбоксингу Дмитрий Иванов прокомментировал новость о смерти Дмитрия Лиходумова.

«Я знал Дмитрия и встречался с ним, но он все же был человеком более молодого поколения спортсменов. Сейчас идет следствие, и очень сложно предполагать, что стало причиной его смерти. Но Дима всегда был очень справедливым парнем, может быть, он за кого-то заступился. Может быть, там было против него много людей», — цитирует Иванова РИА «Новости».

11 августа Федерация кикбоксинга России сообщила, что Лиходумов скончался в возрасте 50 лет. По информации Mash, бывший спортсмен был найден мертвым возле пустыря на окраине Балашихи, на его теле были обнаружены многочисленные следы побоев.

Источник: РИА Новости
