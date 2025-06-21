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Российских спортсменов отстранили от чемпионата Европы по кикбоксингу за два дня до старта турнира

Российских кикбоксеров отстранили от чемпионата Европы из-за решения Молдавии
Фото ФКР

Российских спортсменов отстранили от участия в чемпионате Европы по кикбоксингу за два дня до старта турнира, информирует пресс-служба Федерации кикбоксинга России.

Сборную России отстранили от&nbsp;чемпионата Европы по&nbsp;кикбоксингу в&nbsp;Молдавии.Молдавия не пустила Россию на ЧЕ по кикбоксингу. Наши спортсмены должны были выступить с флагом и гимном

Сообщается, что в пятницу, 20 июня, министерство образования и исследований Молдавии заявило о невозможности проведения турнира с участием спортсменов из России и Белоруссии. В ведомстве заявили, что соревнование не было разрешено в соответствии с действующим законодательством и противоречит общественным интересам и демократическим принципам.

Также министерство обвинило Международную федерацию кикбоксинга (WKF) в том, что та способствует участию россиян на соревнованиях под флагом и гимном страны, несмотря на санкции.

В Федерации кикбоксинга России заявили, что «по мнению некоторых молдавских чиновников, участие российских и белорусских спортсменов в спортивном состязании способно поставить под угрозу суверенитет целого государства».

«Выходит, они опасаются того, что у жителей Кишинева спадет с глаз пелена лжи о России и Беларуси при виде наших открытых, сильных, знающих понятие чести и справедливости и несущих собой традиционные ценности спортсменов», — подчеркнули в ФКР.

Чемпионат Европы по кикбоксингу пройдет с 22 по 29 июня. Российские спортсмены должны были выступить на нем под флагом и с гимном страны.

Источник: Telegram-канал Федерации кикбоксинга России
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