Российских спортсменов отстранили от чемпионата Европы по кикбоксингу за два дня до старта турнира

Российских спортсменов отстранили от участия в чемпионате Европы по кикбоксингу за два дня до старта турнира, информирует пресс-служба Федерации кикбоксинга России.

Сообщается, что в пятницу, 20 июня, министерство образования и исследований Молдавии заявило о невозможности проведения турнира с участием спортсменов из России и Белоруссии. В ведомстве заявили, что соревнование не было разрешено в соответствии с действующим законодательством и противоречит общественным интересам и демократическим принципам.

Также министерство обвинило Международную федерацию кикбоксинга (WKF) в том, что та способствует участию россиян на соревнованиях под флагом и гимном страны, несмотря на санкции.

В Федерации кикбоксинга России заявили, что «по мнению некоторых молдавских чиновников, участие российских и белорусских спортсменов в спортивном состязании способно поставить под угрозу суверенитет целого государства».

«Выходит, они опасаются того, что у жителей Кишинева спадет с глаз пелена лжи о России и Беларуси при виде наших открытых, сильных, знающих понятие чести и справедливости и несущих собой традиционные ценности спортсменов», — подчеркнули в ФКР.

Чемпионат Европы по кикбоксингу пройдет с 22 по 29 июня. Российские спортсмены должны были выступить на нем под флагом и с гимном страны.