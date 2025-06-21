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В Госдуме назвали хорошей тенденцией отмену ЧЕ по кикбоксингу в Молдавии из-за недопуска россиян

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с «СЭ» отреагировала на решение отменить чемпионат Европы по кикбоксингу в Молдавии из-за недопуска российских спортсменов.

«Подобный прецедент впервые произошел в теннисе, на Уимблдоне, когда организацию наказали штрафом за недопуск россиян не то, что с флагом и гимном, а даже в нейтральном статусе. После этого у всех сразу голова встала на место, и подобные ситуации не повторялись. Сейчас Международная федерация кикбоксинга решила, что в данной ситуации нужно наказать единственную страну, Молдавию, которая решила сопротивляться, и это совершенно неприемлемая история. На самом деле это хорошая тенденция, ведь если и в других федерациях будут так поступать, то наши спортсмены будут чаще участвовать в международных соревнованиях. Когда дают подавать протесты в таких ситуациях, сразу становится видно те федерации, которые про спорт и соответствуют Олимпийской хартии и те, кто против него», — сказала Журова «СЭ».

Российские спортсмены должны были выступить на чемпионате Европы под флагом и с гимном страны согласно подписанному соглашению между Международной федерацией кикбоксинга и Федерацией кикбоксинга России.

Денис Сафронов

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Светлана Журова
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