Вахитов проиграл Рико Верховену на турнире по кикбоксингу Glory 100

Россиянин Артем Вахитов уступил голландцу Рико Верховену в главном поединке турнира Glory 100. Соревнование прошло в Роттердаме.

Бой за звание чемпиона в тяжелом весе (свыше 95 кг) продлился все 5 раундов и завершился победой Верхувена единогласным решением судей. 36-летний голландский кикбоксер успешно защитил титул.

Для Вахитова это был первый бой по правилам кикбоксинга с сентября 2021-го. Теперь на счету 34-летнего спортсмена 23 победы и 7 поражений.