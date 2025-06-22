Бокс/ММА
22 июня, 15:21

Глава Всемирной федерации кикбоксинга Эксенбрег обвинил власти Молдавии в нарушении основ спорта

Сергей Ярошенко

Президент Международной федерации кикбоксинга (WKF) Фридрих Эксенберг в письме Федерации кикбоксинга России раскритиковал руководство Молдавии за отказ допустить россиян до участия в чемпионате Европы по кикбоксингу.

Глава WKF заявил, что это решение носит явно выраженный политический характер и противоречит основополагающим принципам спорта, таким как нейтралитет, объективность и недискриминация по национальному признаку.

Сборную России отстранили от&nbsp;чемпионата Европы по&nbsp;кикбоксингу в&nbsp;Молдавии.Неожиданный поворот! Молдавия не пустила Россию на ЧЕ по кикбоксингу — в итоге турнир отменили

«Несмотря на то что мероприятие анонсировалось как международный турнир под эгидой спортивной организации, государственные органы Молдавии в последний момент выразили свое несогласие с его проведением, ссылаясь на внешнеполитические соображения. Важно отметить, что за месяц до мероприятия организаторам чемпионата Европы с молдавской стороны было получено согласование от МВД и МИД Молдавии. Вышеперечисленными ведомствами были получены списки участников команд России и Белоруссии. Никаких препятствий не возникло», — цитирует Эксенберга ТАСС.

Чемпионат Европы по кикбоксингу в Молдавии был отменен из-за недопуска российских спортсменов. Соревнования будут перенесены на 2026 год. Российские спортсмены должны были выступить на чемпионате Европы под флагом и с гимном страны.

Источник: ТАСС
