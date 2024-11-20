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Сегодня, 09:15

Молодые, но уже золотые

Завершилось первенство России среди юниоров по дзюдо в Рязани
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Фото Марина Майорова (ФДР)
Как прошло Fonbet первенство России среди юниоров по дзюдо в Рязани.

Вопрос смены поколений в спорте — всегда острая тема. Кто придет на место сегодняшних лидеров, будет ли эта смена достойной и конкурентоспособной, сумеет ли удержать лидерские позиции команды, а еще лучше — приумножить успехи, вот предмет извечных терзаний тренеров. Как показало последнее юниорское Fonbet первенство страны по дзюдо в Рязани, от новой сборной, куда влилась сильная молодая кровь, можно смело ждать медалей на крупнейших турнирах мирового уровня.

Успехи россиян на состязаниях юношеского уровня (до 18 лет) в Европе и мире всегда впечатляли. К примеру, в 2024 году на мировом первенстве в Перу наша команда завоевала восемь наград, из которых три были золотыми, а на Европе в Болгарии — одиннадцать, включая четыре высших. Большинство из «вчерашних» успешных юношей в Рязани попробовали свои силы среди спортсменов до 21 года и сумели показать себя с лучшей стороны, достойной борьбой со старшими соперниками заслужив места на пьедестале и в новой, юниорской уже, сборной. Призерами российского первенства стали чемпионы недавнего кадетского «мира» — супертяж Рустем Кадзаев и Абу-Бакр Кантаев, медалисты Лимы и Софии — Абдулах Парчиев, Тимур Давидов, Илья Симонов, Злата Супруненко и Анна Петрунина, а обладатели наград Евро-2024 Ярослав Бунаков и хозяйка татами Александра Шестопалова и вовсе оказались лучшими в своих категориях.

С первой встречи дня и до финального поединка в категории 57 кг Шестопалову громко поддерживали переполненные трибуны. Воспитанница Михаила Пуляева красивыми бросками проложила себе путь к вершине пьедестала, а в главной встрече дня уверенно переиграла Эльвиду Гурьеву из Санкт-Петербурга.

«Очень приятно выигрывать на домашнем татами, — призналась Шестопалова. — Поддержка зала придавала сил и заряжала позитивом. Медаль хочу посвятить любимой Рязани. Довольна своей борьбой и результатом, хотя выступать по юниорам оказалось сложнее — девочки тут более опытные. Теперь и я получила практику и буду пробовать свои силы в следующей возрастной группе».

Fonbet первенство страны среди юниоров прошло на площадке современной «Академии единоборств», построенной в 2018 году и с тех пор регулярно принимающей у себя крупные мероприятия по дзюдо. В ноябре на татами «Академии» вышло свыше шестисот дзюдоистов из более чем 70 регионов РФ.

Многочисленные зрители турнира на протяжении четырех дней могли не только наблюдать за эмоциональными поединками на татами, но и поучаствовать в различных активностях, в том числе и в автограф-сессиях с медалистами первенства, а также с легендарными спортсменами, ныне тренерами сборной России — призерами чемпионатов мира Кириллом Вопросовым и Михаилом Пуляевым. Федерация дзюдо России уделяет приоритетное внимание продвижению вида спорта. Для этого она организует в ходе крупных всероссийских состязаний в регионах просветительские встречи детей и подростков с титулованными дзюдоистами в рамках проекта «Путь чемпиона».

«Хочу поблагодарить команду губернатора Рязанской области за поддержку дзюдо и помощь в реализации различных программ ФДР, а также региональную федерацию во главе с Валерием Чернышовым — основоположником «гибкого пути» на рязанской земле, — сказал президент ФДР Сергей Соловейчик. — Благодаря слаженной работе всех ответственных специалистов представители местной школы традиционно успешно выступают на важнейших стартах. Хочу пожелать обновленной сборной России с честью представлять нашу страну на международном татами в будущем».

Во второй раз сильнейшими дзюдоистами-юниорами России стали: Ахмед Турлуев (81 кг), победитель II Игр стран СНГ София Белаш (44 кг) и представительница приоритетного в деле развития дзюдо в РФ региона — Челябинской области, Ева Огнивова (70 кг), имеющая в активе золотые награды абсолютно всех национальных первенств. Коронный подхват южноуральской дзюдоистки в финале с Дарьей Антоновой, медалистом взрослого чемпионата страны, заслужил неоднократного повтора на экране.

«В прошлом году в Туле было больше эмоций, потому что это был первый юниорский старт, — призналась Ева Огнивова. — Мне казалось, что переход из одного возраста в другой — грандиозный и сложный. Выиграть второе первенство подряд почетно и тяжело, но я не намерена останавливаться на достигнутом. Планирую в конце ноября выступить на Кубке страны в Тюмени. Как всегда, еду только за победой».

Золотыми медалистами Fonbet первенства страны в Рязани стали также: София Конева (48 кг), Валерия Носова (52 кг), Карина Исламова (63 кг) и Анастасия Белявская (свыше 78 кг) из Санкт-Петербурга, Александра Рябченко (78 кг) из Калуги, Иван Юртаев (55 кг) и шагнувший за два года из юношей в категории 46 кг в столь же победные юниоры в 66 кг Павел Коловердов из Подмосковья, Анзор Гогов (60 кг), сумевший взять верх в финале над более опытным Русланом Полторацким, призером «взрослого» RJT, Ярослав Бунаков (73 кг) из Краснодарского края, Алексей Булгаков (90 кг) из Ингушетии, москвич Иван Титинкин (100 кг) и супертяж Карим Ягафаров из Татарстана.

Марина Майорова (ФДР)

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