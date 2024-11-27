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Сегодня, 15:45

«Ваше вероисповедание должно быть за татами». Прокуратура проверит судью, запретившую креститься на соревнованиях по дзюдо

Судья запретила креститься дзюдоисту на соревнованиях в Москве
Егор Сергеев
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Судья по дзюдо Наталья Ватутина
Наталья Ватутина запретила креститься спортсмену на соревнованиях в Москве.
Фото скриншот из видео
На Олимпиаде за это дисквалифицировали серба Майдова.

На московском турнире по дзюдо главный судья Наталья Ватутина запретила креститься юному спортсмену. Женщину теперь проверяет прокуратура на предмет разжигания ненависти. Летом на Олимпиаде в Париже произошел похожий скандал.

Что случилось на соревнованиях

Турнир проходил в столичном районе Строгино в школе «Самбо-70». Перед выходом один из юных спортсменов перекрестился, на что и отреагировала главный судья соревнований. Женщина сделала замечание дзюдоисту, напомнив, что на татами запрещены религиозные жесты.

«Уважаемые спортсмены, напоминаю вам, что вы не можете, стоя на татами, креститься и молиться. По правилам дзюдо ваше вероисповедание должно быть за татами», — сказала Ватутина.

Демонстрация религиозных жестов действительно запрещена правилами Международной федерации дзюдо, однако в уставе российской организации и в правилах отечественных соревнований по этому виду спорта нет запретов на проявление своего вероисповедания.

Неманья Майдов. Сербский дзюдоист перекрестился — и его дисквалифицировали на 5 месяцев. Серьезно?

В итоге данное замечание судьи переросло в громкий скандал. Инцидент у себя в Telegram-канале осветила даже вице-спикер Государственной думы РФ Анна Кузнецова. По ее словам, прокуратура проверит действия Ватутиной на предмет разжигания ненависти и призывов к нарушению законных прав граждан.

Также произошедшее прокомментировали в РПЦ. «Полагаю, что произошло нарушение прав спортсмена на свободное исповедание своей веры, религиозной идентичности. Даже в хартии олимпийского движения при всех ее нынешних, так сказать, проблемах ясно прописано, что каждый исповедует свою религию — ему даже оборудуют специальные места для молитвы в месте соревнований. Предполагается, что никто не должен быть гоним. Я не знаю таких правил», — рассказал РИА Новости митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан.

Кто такая Ватутина

Наталья Ватутина — мастер спорта и заслуженный тренер России по дзюдо. По словам ее брата Александра, женщина сама состоит в добровольной православной организации и не вкладывала в запрет негатив.

«Она каждую неделю кормит бездомных на Павелецком вокзале. Собирает вещи для них, сама готовит. Она уже более шести лет состоит в организации патриарших добровольцев. Разве она могла по своему желанию запретить перекрещиваться? Ну глупости. Она не может правила отменить, она не президент федерации», — рассказал Александр ИА REGNUM.

Неманья Майдов. «Перекреститься — моя потребность. Я буду так делать всегда!» Монолог сербского дзюдоиста, которого отстранили за крестное знамение на Олимпиаде

Также информационное агентство приводит слова матери одного из спортсменов, участвовавших в соревновании. По ее мнению, в действиях Ватутиной не было ничего плохого, ведь она просто подчинялась правилам международной федерации.

«Ее бы исключили из федерации за нарушения правил, да и на самих соревнованиях начался бы хаос», — приводит слова женщины агентство.

Сербский дзюдоист Неманья Майдов на Олимпиаде-2024 в Париже
Неманья Майдов.
Фото Getty Images

Напоминает летний скандал на Олимпиаде

Летом на Олимпийских играх в Париже произошел похожий скандал. Сербский тяжеловес Неманья Майдов перекрестился перед схваткой с греком Теодорасом Целидисом, за что позже был дисквалифицирован на пять месяцев.

«15 дней назад я получил решение Международной федерации дзюдо о том, что меня отстранили на пять месяцев за нарушение ее религиозного кодекса. А конкретно за то, что я перекрестился во время выступления на Олимпийских играх.

Мне запретили участвовать во всех турнирах, лагерях и подготовках. В письме о дисциплинарном взыскании я не хотел извиняться за то, что перекрестился, и, конечно, не буду, пусть я и не знал, каким может быть наказание. Господь дал мне все — как для меня лично, так и для моей карьеры, Он для меня номер один, и я горжусь этим. И это не изменится ни при каких условиях. Слава Ему и спасибо за все», — писал Майдов в соцсетях.

Дзюдо
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