ЧМ-2026 по дзюдо: расписание и результаты сборной России 6 октября
Во вторник, 6 октября, на чемпионате мира-2026 разыграют два комплекта наград — в весовой категории до 73 кг у мужчин и до 57 кг у женщин.
6 октября, вторник
09:30 мск. Предварительный раунд
- Мужчины — 73 кг
- Женщины — 52 кг
17:00 мск. Финальный блок:
- Мужчины — 73 кг
- Женщины — 52 кг
ЧМ-2026 по дзюдо проходит на Национальной гимнастической арене в Баку (Азербайджан) с 4 по 11 октября. Участие в турнире принимают 93 страны и 622 спортсмена.
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