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ЧМ-2026 по дзюдо: расписание и результаты сборной России 6 октября

Во вторник, 6 октября, на чемпионате мира-2026 разыграют два комплекта наград — в весовой категории до 73 кг у мужчин и до 57 кг у женщин.

6 октября, вторник

09:30 мск. Предварительный раунд

  • Мужчины — 73 кг
  • Женщины — 52 кг

17:00 мск. Финальный блок:

  • Мужчины — 73 кг
  • Женщины — 52 кг

ЧМ-2026 по дзюдо проходит на Национальной гимнастической арене в Баку (Азербайджан) с 4 по 11 октября. Участие в турнире принимают 93 страны и 622 спортсмена.

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