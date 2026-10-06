ЧМ-2026 по дзюдо: расписание и результаты сборной России 6 октября

Во вторник, 6 октября, на чемпионате мира-2026 разыграют два комплекта наград — в весовой категории до 73 кг у мужчин и до 57 кг у женщин.

6 октября, вторник

09:30 мск. Предварительный раунд

Мужчины — 73 кг

Женщины — 52 кг

17:00 мск. Финальный блок:

Мужчины — 73 кг

Женщины — 52 кг

ЧМ-2026 по дзюдо проходит на Национальной гимнастической арене в Баку (Азербайджан) с 4 по 11 октября. Участие в турнире принимают 93 страны и 622 спортсмена.