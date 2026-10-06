Море, солнце и дзюдо!

В «Сириусе» прошел седьмой фестиваль «гибкого пути».

Традиционный фестиваль, организованный Федерацией дзюдо России и АНО «Ичибан Тюмень» при поддержке Российского спортивного фонда и в рамках проекта «Выбор сильных», прошел уже в седьмой раз в «Сириусе». На черноморское побережье съехались юные спортсмены в возрасте от 4 до 15 лет, а также их родители, чтобы провести неделю с 27 сентября по 4 октября в компании единомышленников, взять ценные уроки у знаменитых чемпионов и тренеров и, конечно, совместить занятия на татами с насыщенной образовательной и культурной программой.

Главная особенность фестиваля — дзюдо здесь выходит далеко за пределы обычных тренировок. Именно поэтому многие участники приезжают в «Сириус» уже не в первый раз. Особенность программы «Семья чемпионов», в рамках которой проводится фестиваль, — для детей это возможность развиваться в любимом виде спорта, а для родителей — лучше понять увлечение своих сыновей и дочерей и стать частью их спортивного пути.

Конечно же, одними из самых ожидаемых событий для юных дзюдоистов стали встречи с теми, кто покорил татами на крупнейших аренах мира. Участники фестиваля пообщались с олимпийским чемпионом Рио Бесланом Мудрановым, бронзовым призером Игр в Токио Ниязом Ильясовым, чемпионкой Европы Дарьей Курбонмамадовой. Взгляды горящих глаз, устремленные на прославленных атлетов, лучше любых слов свидетельствуют о том, насколько важны такие встречи для начинающих спортсменов. Лучшей мотивации, чем живое общение с чемпионами, которые прошли весь путь от первых тренировок до олимпийского пьедестала, придумать трудно.

Разумеется, центральной частью фестиваля стали тренировки. Вместе с наставниками юношеской и юниорской российских сборных Михаилом Пуляевым, Дмитрием Ярцевым и Иваном Воробьевым ребята разбирали на татами технику, отрабатывали приемы и просто много работали. Что важно, для юных дзюдоистов это была возможность не только получить новые знания, но и почувствовать себя частью большой спортивной команды.

Каждый дзюдоист знает, что его любимый вид спорта — это еще и стиль жизни. Поэтому важной составляющей недели в «Сириусе» стали лекции о дзюдо как о системе и философии, которые провел эксперт академии Федерации дзюдо России, обладатель шестого ДАНа Кодокан Евгений Кулдин. Беседы помогли посмотреть на культовое японское единоборство под другим углом и понять, почему в дзюдо так важны дисциплина, уважение к сопернику и постоянная работа над собой.

Родители юных дзюдоистов на фестивале, разумеется, тоже не скучали. Для них были предложены специальные занятия ОФП под руководством Дмитрия Ярцева. Также взрослые смогли познакомиться с основами самозащиты дзюдо. А когда наступало время отдохнуть от татами, участники отправлялись всей семьей знакомиться с «Сириусом» и окрестностями. В программе были посещения «Сочи Парка» — одного из самых знаменитых в стране комплекса аттракционов, а также поездка в горы на «Розу Хутор».

И, само собой, как же в Сочи без моря. Бархатный сезон уже подошел к концу, и дождливых дней на черноморском побережье стало гораздо больше, но без солнечных ванн и купания ребята и их родители не остались.

Под занавес фестиваля юные дзюдоисты получили возможность продемонстрировать, чему научились за прошедшую неделю. В субботу, 3 октября, состоялись рандори с судейством — максимально приближенные к соревнованиям тренировочные спарринги. А завершился праздник дзюдо на максимально позитивной ноте — семейными эстафетами. С окончанием фестиваля ребят и их родителей поздравили вице-президент Федерации дзюдо России Валентин Хабиров и генеральный директор академии спорта в «Сириусе» Екатерина Дюкова.

В итоге фестивальная неделя стала идеальным сочетанием приятного с полезным. Нашлось место всему: тренировкам и познанию себя, общению и отдыху, встречам с чемпионами и новым знакомствам. Но, пожалуй, главное — дети получили опыт пребывания в настоящей спортивной семье, где рядом не только тренеры и родители, но и люди, для которых дзюдо стало частью жизни. Седьмой фестиваль дзюдо в «Сириусе» завершен, но уже пора готовиться к новой встрече на берегу Черного моря.

Андрей Симоненко