Семь российских дзюдоистов выступят на турнире Большого шлема в Париже

Чемпион мира Яго Абуладзе и шесть других российских дзюдоистов примут участие в турнире «Большого шлема» в Париже, сообщили ТАСС в пресс-службе Федерации дзюдо России.

Абуладзе выступит в весовой категории до 66 кг. Также на соревнованиях Россию представят Курбан Кудиев и Егор Сухопаров (оба — категория до 81 кг), Нияз Билалов и Идар Бифов (оба — до 100 кг), Артем Золотухин и Анджей Павлюков (оба — свыше 100 кг).

Соревнования в Париже пройдут 7 и 8 февраля.

27 ноября 2025 года Международная федерация дзюдо вернула российским спортсменам право выступать на международных турнирах под флагом страны.