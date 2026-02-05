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Семь российских дзюдоистов выступят на турнире Большого шлема в Париже

Анастасия Пилипенко

Чемпион мира Яго Абуладзе и шесть других российских дзюдоистов примут участие в турнире «Большого шлема» в Париже, сообщили ТАСС в пресс-службе Федерации дзюдо России.

Абуладзе выступит в весовой категории до 66 кг. Также на соревнованиях Россию представят Курбан Кудиев и Егор Сухопаров (оба — категория до 81 кг), Нияз Билалов и Идар Бифов (оба — до 100 кг), Артем Золотухин и Анджей Павлюков (оба — свыше 100 кг).

Соревнования в Париже пройдут 7 и 8 февраля.

27 ноября 2025 года Международная федерация дзюдо вернула российским спортсменам право выступать на международных турнирах под флагом страны.

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