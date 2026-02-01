Бокс/ММА
Другие единоборства
Борьба вольная Борьба греко-римская Дзюдо Тхэквондо Самбо
Каратэ
Сумо
Кикбоксинг
Реслинг
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
Дзюдо

1 февраля, 14:08

14 российских дзюдоистов заявлены на Кубок Европы в Любляне

Анастасия Пилипенко

Руководство сборной России по дзюдо внесло 14 спортсменов в заявку на Открытый Кубок Европы, сообщила пресс-служба Международной федерации дзюдо (IJF).

У мужской национальную команду представят 13 дзюдоистов: Магомед Абдулаев (до 60 кг), Владислав Вендин (до 66 кг), Мохмад-Салах Маштаев (до 66 кг), Илья Пирогов (до 73 кг), Абубакар Иусупов (до 73 кг), Сайхан Шабиханов (до 73 кг), Тимур Ижаев (до 81 кг), Абу-Бакр Кантаев (до 81 кг), Ахмед Турлуев (до 81 кг), Давид Карапетян (до 81 кг), Абас Азизов (до 90 кг), Мансур Лорсанов (до 90 кг) и Денис Баканов (до 100 кг).

Единственной представительницей у женщин станет Алиса Исакова (весовая категория до 78 кг).

Открытый Кубок Европы пройдет в словенской Любляне с 14 по 15 февраля. В 2025 году IJF вернула российским спортсменам право выступать на международных турнирах под флагом страны.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Дзюдо
Дзюдо: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
«Железнодорожники» опять пропустят, но забьют больше и впервые в сезоне победят. На что ставить в матче «Оренбург» - «Локомотив»
В порту Усть-Луга ликвидировали все последствия атаки ВСУ
Пуэрториканский боксер Причард Колон Мелендес. Биография
ВС РФ поразили используемую для нужд ВСУ железнодорожную станцию порта Измаил
Журналиста избили рядом с «РЖД-Ареной» после матча «Локомотива»
Мельникова завоевала золото в многоборье на ЧЕ по спортивной гимнастике
Популярное видео
Подкаст Ксении Шойгу о помощи тяжелобольным детям
Подкаст Ксении Шойгу о помощи тяжелобольным детям
«ПСЖ» — «Астон Вилла»: Суперкубок УЕФА, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Астон Вилла»: Суперкубок УЕФА, видеообзор матча
Вячеслав Войнов — в «Амуре»
Вячеслав Войнов — в «Амуре»
«Волейбол. Наши чемпионы» | Галина Леонтьева
«Волейбол. Наши чемпионы» | Галина Леонтьева
Эксклюзивное интервью Матвея Сафонова после победы в Суперкубке
Эксклюзивное интервью Матвея Сафонова после победы в Суперкубке
«Волейбол. Наши чемпионы» | Валентина Осколкова
«Волейбол. Наши чемпионы» | Валентина Осколкова
«Факел» — «Ахмат»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ахмат»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Оренбург»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Оренбург»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Родина»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Родина»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Акрон»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Акрон»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
Кузнецов выбрал «Сибирь». Гребенкин остался в НХЛ
Кузнецов выбрал «Сибирь». Гребенкин остался в НХЛ
«Краснодар» победил «Спартак», «Зенит» проиграл «Родине»: видео
«Краснодар» победил «Спартак», «Зенит» проиграл «Родине»: видео
«Ротор» — «Челябинск»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Челябинск»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Ленинградец»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Ленинградец»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 3-го тура 8 августа
РПЛ: видео всех голов 3-го тура 8 августа
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Уфа»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Уфа»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Текстильщик»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Текстильщик»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Сборная России выиграла медальный зачет открытого Кубка Африки по дзюдо

Семь российских дзюдоистов выступят на турнире Большого шлема в Париже
Новости
RSS RSS
Все новости