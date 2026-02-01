14 российских дзюдоистов заявлены на Кубок Европы в Любляне

Руководство сборной России по дзюдо внесло 14 спортсменов в заявку на Открытый Кубок Европы, сообщила пресс-служба Международной федерации дзюдо (IJF).

У мужской национальную команду представят 13 дзюдоистов: Магомед Абдулаев (до 60 кг), Владислав Вендин (до 66 кг), Мохмад-Салах Маштаев (до 66 кг), Илья Пирогов (до 73 кг), Абубакар Иусупов (до 73 кг), Сайхан Шабиханов (до 73 кг), Тимур Ижаев (до 81 кг), Абу-Бакр Кантаев (до 81 кг), Ахмед Турлуев (до 81 кг), Давид Карапетян (до 81 кг), Абас Азизов (до 90 кг), Мансур Лорсанов (до 90 кг) и Денис Баканов (до 100 кг).

Единственной представительницей у женщин станет Алиса Исакова (весовая категория до 78 кг).

Открытый Кубок Европы пройдет в словенской Любляне с 14 по 15 февраля. В 2025 году IJF вернула российским спортсменам право выступать на международных турнирах под флагом страны.