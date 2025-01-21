Владимир Кличко вернется на ринг? 48-летний украинский боксер собирается побить рекорд Формана
В 2025-м может состояться самое неожиданное возвращение на боксерский ринг. 48-летний Владимир Кличко хочет пойти за еще одним титулом чемпиона мира, хотя завершил карьеру почти восемь лет назад.
Цель — рекорд Формана
По словам промоутера украинца Тома Леффлера, Кличко задумался о том, чтобы снова надеть перчатки. Он хочет вернуться в большой спорт и побить рекорд Джорджа Формана, став самым возрастным чемпионом в истории бокса. Американец выиграл титул в 45 лет.
«Если кто-то и может это сделать, то только Владимир. Естественно, он не собирается драться с Александром Усиком. Но у него есть незаконченное дело с Тайсоном Фьюри», — сказал Леффлер в интервью YouTube-каналу ESNEWS.
Впрочем, Владимир говорил журналистам о желании возобновить карьеру еще в 2021 году: «Могу ли я драться? Да. Я держу этот вариант открытым. Это не возвращение, чтобы сломать кому-то челюсть. Это возвращение, чтобы побить рекорд. Это было бы круто».
Тогда он активно тренировался, спарринговал с Александром Усиком, помогал Эвандеру Холифилду готовиться к поединку с Майком Тайсоном и находился в отличной форме.
Валуев — против
Бывший чемпион мира Николай Валуев негативно отреагировал на информацию о возможном возвращении Кличко на профессиональный ринг.
«Ничего не думаю об этом. Всегда был против стариков в ринге», — цитирует Валуева Sport24.
Свой последний бой украинец провел в апреле 2017 года. Тогда он был нокаутирован британцем Энтони Джошуа, который отобрал у боксера три титула. За полтора года до этого он также уступил Фьюри в титульном поединке.
Кличко владел титулами чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Всего за карьеру он провел 69 поединков, в которых одержал 64 победы.
Чем занимался Кличко после ухода из бокса?
После завершения карьеры Владимир со своей командой создал авторскую методику «управления вызовами», которая описывает подход к решению проблем в личной и предпринимательской сферах. Об этом он читал лекции в различных университетах по всему миру.
Также Кличко выпустил книги «Управление вызовами» и «F.A.C.E. Вызов — откройте силу воли внутри себя».
Кроме того, он продолжает заниматься бизнесом: владеет отелем 11 Mirrors Design Hotel в Киеве, его компания KLITSCHKO Ventures GmbH консультирует предприятия по вопросам развития новых бизнес-моделей и продуктов, а бренд WYLLIT продает продукты питания собственного производства.
В марте Кличко-младшему исполнится 49 лет. Неужели и правда вернется на ринг?