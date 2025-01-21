Бокс/ММА
Профессиональный бокс
Статьи
Календарь Рейтинги Бойцы Новости Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 18:15

Владимир Кличко вернется на ринг? 48-летний украинский боксер собирается побить рекорд Формана

Промоутер Владимира Кличко заявил о желании боксера вернуться на ринг
Роман Кольцов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Боксер Владимир Кличко
Владимир Кличко может вернуться на боксерский ринг.
Фото Getty Images
Нас ждет камбэк года.

В 2025-м может состояться самое неожиданное возвращение на боксерский ринг. 48-летний Владимир Кличко хочет пойти за еще одним титулом чемпиона мира, хотя завершил карьеру почти восемь лет назад.

Цель — рекорд Формана

По словам промоутера украинца Тома Леффлера, Кличко задумался о том, чтобы снова надеть перчатки. Он хочет вернуться в большой спорт и побить рекорд Джорджа Формана, став самым возрастным чемпионом в истории бокса. Американец выиграл титул в 45 лет.

«Если кто-то и может это сделать, то только Владимир. Естественно, он не собирается драться с Александром Усиком. Но у него есть незаконченное дело с Тайсоном Фьюри», — сказал Леффлер в интервью YouTube-каналу ESNEWS.

Тайсон Фьюри. Король Цыган ушел. Да здравствует Король! Не обманывает ли нас снова Тайсон Фьюри?

Впрочем, Владимир говорил журналистам о желании возобновить карьеру еще в 2021 году: «Могу ли я драться? Да. Я держу этот вариант открытым. Это не возвращение, чтобы сломать кому-то челюсть. Это возвращение, чтобы побить рекорд. Это было бы круто».

Тогда он активно тренировался, спарринговал с Александром Усиком, помогал Эвандеру Холифилду готовиться к поединку с Майком Тайсоном и находился в отличной форме.

Депутат Госдумы РФ и бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев и Филипп Лам
Николай Валуев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Валуев — против

Бывший чемпион мира Николай Валуев негативно отреагировал на информацию о возможном возвращении Кличко на профессиональный ринг.

«Ничего не думаю об этом. Всегда был против стариков в ринге», — цитирует Валуева Sport24.

Александра Усика можно сравнить с&nbsp;Владимиром Кличко, Майком Тайсоном, Эвандером Холлифилдом и&nbsp;Роем Джонсом. Усик — лучший тяжеловес мира прямо сейчас. Каково его место в истории в сравнении с Кличко, Тайсоном, Холифилдом и Роем Джонсом

Свой последний бой украинец провел в апреле 2017 года. Тогда он был нокаутирован британцем Энтони Джошуа, который отобрал у боксера три титула. За полтора года до этого он также уступил Фьюри в титульном поединке.

Кличко владел титулами чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Всего за карьеру он провел 69 поединков, в которых одержал 64 победы.

Боксер Владимир Кличко. 1999 год
Владимир Кличко.
Фото Getty Images

Чем занимался Кличко после ухода из бокса?

После завершения карьеры Владимир со своей командой создал авторскую методику «управления вызовами», которая описывает подход к решению проблем в личной и предпринимательской сферах. Об этом он читал лекции в различных университетах по всему миру.

Также Кличко выпустил книги «Управление вызовами» и «F.A.C.E. Вызов — откройте силу воли внутри себя».

Кроме того, он продолжает заниматься бизнесом: владеет отелем 11 Mirrors Design Hotel в Киеве, его компания KLITSCHKO Ventures GmbH консультирует предприятия по вопросам развития новых бизнес-моделей и продуктов, а бренд WYLLIT продает продукты питания собственного производства.

В марте Кличко-младшему исполнится 49 лет. Неужели и правда вернется на ринг?

Владимир Кличко
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Инаугурация Трампа проходит в Вашингтоне в понедельник 20 января
В Казани возбудили уголовное дело по факту смерти ребенка в частной клинике
Число погибших при пожаре на курорте в Турции возросло до 66 человек
Цвет примирения и забытая Библия: как прошла инаугурация Трампа. Детали
«Зенит» заявил, что за 33-милионного игрока не заплатил ни цента. Что случилось после перехода Луиса Энрике
Тренер «МЮ» Аморим назвал свою команду худшей в истории клуба
Популярное видео
Поражения СКА, «Авангард» при Буше, будущее Ливо
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» избавился от канадца, дебют сына Кошечкина
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
СКА снова проигрывает. Что будет дальше?
«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» снова топ. СКА расторг Деанджело. Ларионов мимо плей-офф?
Серия поражений СКА и удивительный успех «Куньлуня»
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Деанджело убрали в запас в матче с «Динамо»
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Король Цыган ушел. Да здравствует Король! Не обманывает ли нас снова Тайсон Фьюри?

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости