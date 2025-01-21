Владимир Кличко вернется на ринг? 48-летний украинский боксер собирается побить рекорд Формана

Нас ждет камбэк года.

В 2025-м может состояться самое неожиданное возвращение на боксерский ринг. 48-летний Владимир Кличко хочет пойти за еще одним титулом чемпиона мира, хотя завершил карьеру почти восемь лет назад.

Цель — рекорд Формана

По словам промоутера украинца Тома Леффлера, Кличко задумался о том, чтобы снова надеть перчатки. Он хочет вернуться в большой спорт и побить рекорд Джорджа Формана, став самым возрастным чемпионом в истории бокса. Американец выиграл титул в 45 лет.

«Если кто-то и может это сделать, то только Владимир. Естественно, он не собирается драться с Александром Усиком. Но у него есть незаконченное дело с Тайсоном Фьюри», — сказал Леффлер в интервью YouTube-каналу ESNEWS.

Впрочем, Владимир говорил журналистам о желании возобновить карьеру еще в 2021 году: «Могу ли я драться? Да. Я держу этот вариант открытым. Это не возвращение, чтобы сломать кому-то челюсть. Это возвращение, чтобы побить рекорд. Это было бы круто».

Тогда он активно тренировался, спарринговал с Александром Усиком, помогал Эвандеру Холифилду готовиться к поединку с Майком Тайсоном и находился в отличной форме.

Николай Валуев. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Валуев — против

Бывший чемпион мира Николай Валуев негативно отреагировал на информацию о возможном возвращении Кличко на профессиональный ринг.

«Ничего не думаю об этом. Всегда был против стариков в ринге», — цитирует Валуева Sport24.

Свой последний бой украинец провел в апреле 2017 года. Тогда он был нокаутирован британцем Энтони Джошуа, который отобрал у боксера три титула. За полтора года до этого он также уступил Фьюри в титульном поединке.

Кличко владел титулами чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Всего за карьеру он провел 69 поединков, в которых одержал 64 победы.

Владимир Кличко. Фото Getty Images

Чем занимался Кличко после ухода из бокса?

После завершения карьеры Владимир со своей командой создал авторскую методику «управления вызовами», которая описывает подход к решению проблем в личной и предпринимательской сферах. Об этом он читал лекции в различных университетах по всему миру.

Также Кличко выпустил книги «Управление вызовами» и «F.A.C.E. Вызов — откройте силу воли внутри себя».

Кроме того, он продолжает заниматься бизнесом: владеет отелем 11 Mirrors Design Hotel в Киеве, его компания KLITSCHKO Ventures GmbH консультирует предприятия по вопросам развития новых бизнес-моделей и продуктов, а бренд WYLLIT продает продукты питания собственного производства.

В марте Кличко-младшему исполнится 49 лет. Неужели и правда вернется на ринг?