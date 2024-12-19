«Заверши дело, я хочу трилогию!» Третий бой Усика и Фьюри — это реально?

Еще не состоялся второй поединок, а все уже говорят о третьем.

В ночь с 21 на 22 декабря (после 1.30 по мск) в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоится реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. В первом поединке весной этого года украинец победил раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Теоретическая победа Тайсона Фьюри в реванше не только вернет ему пояса, но и приведет к неизбежному бою — трилогии украинца и британца, чтобы окончательно склонить счет в пользу одной из сторон.

О третьем поединке уже сейчас не стесняется говорить и сам Фьюри, который понимает, что более громкого и денежного противостояния для него не существует: «Я верю, что между мной и Усиком будет одна из величайших трилогий. После моей победы 21 декабря будет третий поединок, 100%. Трилогия должна состояться. Я собираюсь нокаутировать Усика, потому что мне нужна трилогия».

Трилогия «Усик vs Фьюри» действительно звучит как одно из самых выдающихся и ярких противостояний XXI века, но для этого украинцу нужно проиграть 21 декабря. Несмотря на то что Усик считается фаворитом перед вторым поединком, есть мнение, что Александр может намеренно уступить, чтобы трилогия все же воплотилась в жизнь.

Например, на такой поворот намекает легендарный боксер Костя Цзю. «Я так не хочу, чтобы это [речь шла о бое Бивола и Бетербиева] было частью бизнеса, — сказал Цзю «СЭ». — То же самое, что и бой Фьюри — Усик. Хотя вижу возможное то же самое развитие событий: Фьюри выиграет, и будет третий бой за баснословные деньги».

Тайсон Фьюри. Фото Getty Images

Среди болельщиков такое мнение тоже распространено. Например, увлекающийся боксом экс-футболист сборной России Александр Самедов ждет победы Фьюри и даже считает, что судьи могут быть к нему более благосклонны. «Два очень умных бойца, — сказал Самедов «СЭ». — Для меня фаворит Усик с точки зрения боксерского таланта. Но хочется третьего боя. И зная, как все эти судейские моменты в боксе выглядят, думаю, победу отдадут Фьюри, чтобы был третий бой. Уверен, что будет равный поединок. Усик тактически очень грамотный боксер, Фьюри тоже в этом плане неплох. Но есть преимущество у Тайсона в физических данных, в габаритах. Мне почему-то кажется, что все захотят третьего боя».

Похожие мысли высказал известный дрессировщик и болельщик бокса Эдгард Запашный, который болеет за Фьюри и полагает, что британец победит из коммерческих соображений. «Смотреть буду обязательно и, как и в прошлый раз, буду болеть за Фьюри, — сказал Запашный «СЭ». — Вообще, у них обоих есть огромная мотивация. Усик хочет войти в историю как непобедимый тяжеловес, а Тайсон горит желанием забраться на этот трон. Хочу отметить, что у этого боя еще есть огромный коммерческий вопрос. Из коммерческих соображений победить должен Фьюри, чтобы мы увидели трилогию. Если у них уже ко второму бою гонорары серьезно увеличились, то при трилогии они взлетят просто до небес».

Вероятность того, что третий бой состоится, стала выше еще и благодаря британскому промоутеру Фрэнку Уоррену, который раскрыл детали контракта на реванш между Фьюри и Усиком, куда внесен пункт о проведении третьего боя. «В контракте реванша прописан третий бой. И так оно и будет, если Тайсон одержит победу во втором бою и при условии, что никто из них не решит уйти в отставку, завершив карьеру», — приводит слова Уоррена DAZN.

Даже глава Всемирной боксерской организации (WBO) Густаво Оливьери заявил, что победитель реванша между Фьюри и Усиком не будет лишен титула, так как никто не хочет препятствовать проведению третьего поединка. Он также отметил, что организация санкционировала первый бой спортсменов с условием, что она будет иметь за собой право назначить обязательного претендента, когда посчитает необходимым. «Зачем мне или организации мешать трилогии? — цитирует Оливьери talkSPORT. — Это выгодно и боксу, и болельщикам, и промоутерам, и санкционирующим организациям, и бойцам. У WBO иной подход. Мы стараемся служить интересам бокса, насколько это позволяют правила».

Турки Аль аш-Шейх. Фото Reuters

Да и сам главный инвестор во все это боксерское шоу Турки Аль аш-Шейх не скрывает, что хочет увидеть победу Фьюри, чтобы затем устроить третий поединок. Между боксерами и промоутером даже возник забавный диалог на эту тему, запись которого опубликовал Аль аш-Шейх.

Турки: — Мы готовы к тебе. На нашей кухне еще есть место для одного кролика.

Усик: — Увидимся 21 декабря.

Турки: — Ты разрушаешь мои планы. Я хочу третий бой. Хочу трилогию.

Фьюри: — Когда я побью его 21-го, будет третий бой, 100%. Трилогия должна состояться.

Турки: — Да.

Фьюри — Усику: — Я очень боюсь тебя, уродливый маленький человек.

Турки: — Пожалуйста, Тайсон, заверши дело.

Фьюри: — Я это сделаю, потому что нам нужна трилогия в Саудовской Аравии.

Усик: — Я снова выиграю.

Фьюри: — Нет. Ты снова проиграешь.

Если Фьюри победит в реванше, третий бой станет, возможно, самым ожидаемым событием XXI века в мире бокса.