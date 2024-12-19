Бокс/ММА
Профессиональный бокс
Статьи
Календарь Рейтинги Бойцы Новости Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 20:50

«Я заставлю его страдать!» Фьюри и Усик провели последнюю пресс-конференцию перед реваншем

Отдел единоборств «СЭ»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Александр Усик и Тайсон Фьюри.
Фото Reuters
В этот раз боксеры вели себя очень серьезно.

Вечером 21 декабря в Эр-Рияде состоится боксерский вечер, в главном событии которого Тайсон Фьюри проведет реванш с Александром Усиком. В первом поединке в мае 2024-го Усик победил Фьюри раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. За пару дней до боя состоялась большая пресс-конференция.

Бой Александр Усик&nbsp;&mdash; Тайсона Фьюри 2: реванш пройдет в&nbsp;ночь с&nbsp;21 на&nbsp;22&nbsp;декабря 2024 года. Бой Усик — Фьюри: сегодня соперники встретятся лицом к лицу на пресс-конференции. Онлайн-трансляция

Фьюри начал с угроз: «Я причиню ему боль. Я нанесу ему урон. Я заставлю его страдать. Никаких шуток». Усик ответил сдержаннее, но пообещал, что поединок будет интересным: «Тут у нас журналисты, свет, беседы. Не забывайте, что главное шоу — в субботу».

Промоутер Queensberry Фрэнк Уоррен, представляющий интересы Фьюри, заявил, что к мнению судей в этот раз обращаться не придется: «Нас ждет очень, очень, очень особенное шоу. И я думаю, что бой не пройдет всю дистанцию. Не моргайте». А глава Matchroom Эдди Хирн даже заявил, что надеется на победу британца, несмотря на тот факт, что он работает с Усиком. «Не могу поверить, что говорю это, но пусть Тайсон победит», — сказал Хирн. Также победу Фьюри ждет и Боб Арум, но тут все понятно — босс Top Rank работает с Тайсоном.

Боксеры же были немногословны. Фьюри на вопрос, что он хотел бы сказать сопернику напоследок, ответил: «Подождем и все увидим в субботу ночью». Усик выдал чуть более оригинальное пожелание: «Не бойся. Я не оставлю тебя одного. Увидимся в субботу».

Александр Усик и&nbsp;Тайсон Фьюри. Александр Усик — Тайсон Фьюри: основная информация о бое-реванше за звание чемпиона мира по трем версиям

На этом конференция завершилась, и бойцам устроили дуэль взглядов. Стердаун длился около 10 минут — два лучших тяжеловеса современности просто смотрели друг другу в глаза с серьезными лицами, не отрываясь и даже не обмениваясь репликами. Только в завершение дуэли взглядов Фьюри что-то высказал Усику, а тот ответил и порывался подойти поближе к британцу, но соперников разняли. О чем именно говорили боксеры — загадка, так как в трансляцию это не попало, но это и не так важно: все скажет их поединок, ждать которого осталось совсем немного.

Александр Усик
Тайсон Фьюри
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
ВСУ нанесли удар западными ракетами по предприятию в Ростовской области
Путин сообщил о готовности РФ к «технологической дуэли» с использованием «Орешника»
«Заверши дело, я хочу трилогию!» Третий бой Усика и Фьюри — это реально?
У «Крыльев» долг в 1 млрд, и его не платят годамиа. Что опять заявил губернатор Федорищев
Президент ЦСКА Ватутин рассказал о проблемах со строительством новой арены
Успехи в экономике и ракетная дуэль с США. Что пишут СМИ об «Итогах года» с Путиным
Популярное видео
В «Салавате Юлаеве» снова задержки зарплаты
«Миннесота» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
В «Ладе» началась распродажа команды?
«Чикаго» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
Ротенберг выиграл КПК / КХЛ возвращается / Подъяпольский в «Динамо»
«Локомотив» подписал контракт с Рихардом Паником
«Ванкувер» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Россия выиграла КПК. «Трактор» взял американского защитника
Финал Суперниндзя | Сезон 3 | Выпуск 10 — рекордный!
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
Ничья Минакова и Джонсона, Папин нокаутировал Харди
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Заверши дело, я хочу трилогию!» Третий бой Усика и Фьюри — это реально?

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости