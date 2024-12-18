Такого в истории бокса еще не было! За боем Усика и Фьюри будет следить ИИ-судья

Но его решение не повлияет на официальные результаты.

Саудовский министр и крупный инвестор Турки Аль аш-Шейх сообщил о революционном новшестве в мире профессионального бокса: во время долгожданного реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри будет работать искусственный интеллект. Это решение принято на фоне неоднократных случаев спорного судейства.

Эксперимент

По словам Аль аш-Шейха, ИИ будет следить за количеством нанесенных ударов, агрессией, эффективностью, пассивностью, временем в клинче, отходом от оппонента, запрещенными приемами, а в финале оценит вероятность победы и поражения на основе вышеприведенной статистики.

При этом результаты его судейства не будут влиять на официальный исход боя. Эксперимент призван показать потенциал «умной машины» и открыть новую эру в боксе.

«Впервые в истории судья на базе искусственного интеллекта будет следить за боем. Его, свободного от предвзятости и человеческих ошибок, представит журнал The Ring. Новаторский эксперимент, который не повлияет на официальные результаты, дебютирует 21 декабря во время самого большого боя столетия — Усик — Фьюри 2. История творится у вас на глазах — не пропустите», — написал Аль аш-Шейх в своих соцсетях.

Александр Усик против Тайсона Фьюри. Фото Getty Images

Исторический реванш

Что касается Усика и Фьюри, то каждый из них дал прогноз на бой. Конечно же, в свою пользу: украинец и британец уверены, что они выиграют. Причем Тайсон в очередной раз подчеркнул, что после его победы в реванше третий бой точно состоится. А потом добавил, что намерен положить конец карьере Александра. Как будто бы противоречит сам себе.

Кстати, Цыганский Король не намерен вносить какие-то изменения в свою тактику по сравнению с первым поединком. По его мнению, тогда она приносила ему успех, за исключением момента с нокдауном.

«Моя тактика нормально работала примерно на протяжении 80 процентов боя, за исключением девятого раунда. Я попадал по нему, когда хотел и как хотел — по голове и по телу: апперкотами, левыми и правыми хуками. Мне не требуются корректировки», — сказал Фьюри журналистам.

Первый бой между Усиком и Фьюри прошел в ночь с 18 на 19 мая. Украинец одержал победу раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. И сейчас Александр уже им не является: от пояса по версии IBF он отказался сам.

37-летний олимпийский чемпион-2012 выиграл все 22 поединка на профессиональном ринге. У 36-летнего Фьюри единственное поражение — от украинца. До него у британца было 34 победы в 35 боях при одной ничьей с американцем Деонтеем Уайлдером в 2018-м.

Реванш Усик — Фьюри состоится в ночь с субботы на воскресенье, с 21 на 22 декабря, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Поединок начнется ориентировочно в 1.30 по московскому времени.