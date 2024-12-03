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Сегодня, 20:15

Тайсон Фьюри гордится, что не спал с женой до свадьбы. «Это традиции тех, кто изучает Библию»

Никита Горшенин
Корреспондент
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Тайсон Фьюри с женой.
Фото Global Look Press
Красивая история.

В сентябре прошлого года у Тайсона Фьюри и его жены Пэрис родился седьмой ребенок — мальчик, которого назвали Принц Рико Фьюри.

Теперь у пары четыре мальчика и три девочки. Всем парням Тайсон прибавляет к их основным именам имя «Принц»: Принц Джон Джеймс, Принц Тайсон II, Принц Адонис Амасья и теперь Принц Рико. В документальном фильме Tyson Fury: The Gypsy King боксер так объяснял это решение: «Я — король, они — принцы. До тех пор, пока не заслужат свое законное имя».

В именовании девочек тоже следуют принципу необычности: Венесуэла Фьюри, Валенсия-Эмбер Фьюри и Афина Фьюри. «Мою жену зовут Пэрис, меня — Тайсон, моего сына — Принц Джон Джеймс. Если у девочек будут обычные имена, не будет гармонии», — говорил отец в интервью OK Magazine.

Тайсон и Пэрис рожают нового ребенка каждую пару лет и, кажется, не собираются останавливаться. Оба еще довольно молоды, необычайно духовно близки и вкладывают друг в друга всю энергию.

Вместе они 18 лет, и их история удивительна по современным нравам — встречались четыре года без интимных отношений и сблизились только в брачную ночь. Об этом Фьюри рассказал в своей книге «Behind The Mask».

Тайсон Фьюри с женой.
Фото соцсети

***

«Впервые я встретил любовь всей моей жизни в 2005 году на свадьбе в Лондоне. Пэрис было 15, мне 17. Меня сразу же потянуло к ней, но чувства, как мне показалось, не были взаимными. Нас познакомила одна из ее тетушек, которая была известна своими умениями в «матчмейкинге». Пэрис показалось, что тетушка на этот раз ошиблась, потому что я выглядел как 30-летний с моими бакенбардами и щетиной. К тому же я был просто огромным для моего возраста. Честно говоря, у нас был не самый многообещающий старт для потенциальных отношений. Мы просто сказали друг другу привет-пока, и на этом все.

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Наш первый настоящий разговор случился спустя год, когда меня пригласил на ее 16-летие один наш общий друг. Это все равно был небольшой разговор, но на этот раз мы «скликнулись». Я был стесняющимся и огромным в размерах, из-за этого чувствовал себя неловко и немного горбился. Пэрис сказала мне расправить спину и ходить с прямой выправкой. Это небольшое проявление любезности с ее стороны было для меня очень значительным. Если бы только она знала, насколько значительным. И по сей день я хожу с такой выправкой, что она говорит, что я прогуливаюсь, как гордый павлин.

Семья Тайсона Фьюри.
Фото соцсети

После того разговора я сразу понял, что Пэрис — моя женщина. Каждые выходные я ездил к ней, тратя полтора часа на дорогу из Стяла в Манчестер, а потом оттуда в Донкастер. Я стал ее первым парнем, и мы провстречались три года. Однажды я сказал ей, что я стану профессиональным бойцом, британским чемпионом, и что я хочу жениться на ней. К счастью, она сказала «да»! Мы поженились очень молодыми, мне было 20, ей 18. Сыграли свадьбу перед 400 гостями в Донкастере. Мы не спали друг с другом до нашей первой брачной ночи. Даже после того, как мы обручились и я навещал ее на выходных, я спал в повозке во дворе, а она — в родительском доме. Многим в современном западном мире это покажется странным, но такова традиция тех, кто является частью сообщества кочевников, и тех, кто изучает Библию».

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***

В ночь с 21 на 22 декабря (1.30 по мск) в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) Тайсон Фьюри проведет бой-реванш с украинским боксером Александром Усиком. На кону — звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Первый поединок состоялся 18 мая этого года, победу раздельным решением судей одержал Усик. Фьюри не согласился с таким результатом. «Уверен, я выиграл этот бой, он выигрывал некоторые раунды, но я выиграл большинство. Поздравления Александру, Господь благослови его. Я хочу немедленный реванш. Повторюсь, я верю, что выиграл бой», — заявил Тайсон.

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию накануне боя Фьюри и Усика.

Александр Усик
Тайсон Фьюри
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