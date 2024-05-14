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«Люди звонили Саше с сожалениями». Поражение Усика, которого не было

Усик не выступал на турнире по боксу памяти Николая Мангера в 2011 году
Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
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Александр Усик и Сергей Корнеев
Александр Усик и Сергей Корнеев.
Фото Соцсети Сергея Корнеева, Getty Images
Александр даже не заявлялся на этот турнир.

18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится боксерский вечер, в главном событии которого Александр Усик проведет поединок против Тайсона Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе. Украинский боксер не знает поражений на профессиональном ринге, он провел 21 поединок, выиграл каждый из них, а 15 завершил досрочно.

Тайсон Фьюри и&nbsp;Александр Усик. Тайсон Фьюри — Александр Усик: основная информация о бое за звание абсолютного чемпиона мира

В любителях у Усика поражения, конечно, случались. Если верить статистике сайта BoxRec, всего их было 15, а последнее датировано 2009 годом, когда в полуфинале чемпионата мира в Милане Александр проиграл россиянину Егору Мехонцеву по очкам. Но в интернете существует теория, согласно которой авторитетный портал просто прозевал еще один проигранный поединок, случившийся уже после Милана.

Авторы отдельных блогов на основании данных из «Википедии» были убеждены, что последнее на данный момент поражение Усик потерпел в финале шестого Международного турнира по боксу памяти Николая Мангера. Тот турнир прошел в мае 2011 года в Херсоне, а в финальном поединке Усик якобы уступил боксеру из Белоруссии — Сергею Корнееву.

Фантомное поражение Усика в свое время заинтересовало даже журналистов Sky Sports. Они пытались выяснить подробности у боксера сборной Великобритании Уоррена Байстера, который выступал на том турнире. Британцы готовились именно под Усика, потому что тогда Александр уже стал большим боксером в любителях. Но на турнире Усика они так и не увидели.

«Это был высококлассный турнир, там было много громких имен, — говорил Байстер. — Мы с Усиком находились по разные стороны турнирной сетки после жеребьевки, но было предположение, что это был другой Александр Усик. На самом деле это был не он».

Чтобы убедиться, что ничего подобного в карьере Усика не было, достаточно зайти в профиль Корнеева на сайте того же BoxRec. Там его победа над Усиком указана, только вот речь совсем о другом боксере — об Артеме Усике из Кременчуга, который так и не перешел в профи из любителей.

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Корнеев и сам подтвердил, что в Херсоне он встретился не с тем Усиком. Правда, Сергей утверждал, что и того боксера звали Александром, но здесь, возможно, он просто забыл, как звали его соперника.

«На самом деле я побеждал Александра Усика, но это был другой боксер — тезка чемпиона, — приводит слова Корнеева Tribuna.com. — Саша писал мне, что люди и звонили, и писали ему с сожалениями по поводу поражения мне. Но на самом деле это был не он. Я выиграл у другого Александра. Просто не хочу путаницы. Не хочу, чтобы люди думали, что я победил Сашу».

Усик и Корнеев все-таки пересекались на ринге, но оба поединка закончились в пользу Александра. В 2008 году боксеры встретились в финале чемпионата Европы в Ливерпуле, а в 2011-м они боксировали в полуфинале чемпионата мира в Баку. И там, и там Усик победил по очкам.

Бокс
Александр Усик
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Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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