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Российский чемпион не смог взять два пояса за две недели. Как прошла «Ночь чемпионов IBA»

Никита Зонь проиграл Арлену Лопесу
Отдел единоборств «СЭ»
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Арлен Лопес и Никита Зонь.
Фото Скриншот видео, X (Twitter)
Никита Зонь проиграл нокаутом олимпийскому чемпиону из Кубы.

Вечером 6 декабря в Дубае, ОАЭ, состоялся турнир «Ночь чемпионов IBA», в главном событии которого российский обладатель пояса WBA Asia во втором среднем весе Никита Зонь встретился с кубинским боксером Арленом Лопесом и уступил нокаутом в 10-м раунде.

Бой за титул IBA в категории до 80 кг закончился за 20 секунд до финального гонга. Рефери остановил бой, когда россиянин в четвертый раз за раунд оказался на канвасе. Арлен Лопес стал обладателем титула — ранее кубинец становился олимпийским чемпионом в Токио-2020 и Рио-2016, а также брал бронзу на прошедшей этим летом Олимпиаде в Париже.

Зонь изначально шел на риск, так как принял бой всего за пять дней до поединка, когда стало известно, что обладатель титулов WBA Gold в полутяжелом весе и IBA в категории до 86 кг Шарабутдин Атаев не сможет выйти на ринг по медицинским причинам. На прошлой неделе Зонь в Екатеринбурге одержал досрочную победу над Одилжоном Аслоновым из Узбекистана, завоевав пояс WBA Asia — таким образом, поединок в Дубае стал для россиянина вторым титульником за две недели.

А в соглавном бою вечера узбекский боксер Шахобиддин Зоиров уступил венесуэльцу Йоэлю Финолю. По итогам 10-раундового поединка в категории до 54 кг судьи отдали победу Финолю, который завоевал титул IBA.

Этот бой стал реваншем: на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро Зоиров одолел Финоля в полуфинале. В финале Зоиров победил россиянина Мишу Алояна. Позже, после дисквалификации Алояна за антидопинговые нарушения, Финолю присвоили статус серебряного призера Олимпиады.

Бокс
Никита Зон
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