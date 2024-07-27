«В Америке принципиально не учил язык. Это женская страна». Интервью Романа Кармазина после возвращения в Россию

Бывший чемпион мира пришел в гости к Григорию Дрозду.

Роман Кармазин — чемпион мира по версии IBF в первой средней весовой категории. Ученик легендарного тренера Игоря Лебедева последние восемь лет жил в Америке, где пытался построить тренерскую карьеру, а параллельно работал грузчиком и таксистом. В 2024 году Кармазин вернулся на постоянное место жительства в Россию. В планах — открыть свою школу и воспитать нескольких чемпионов мира. В подкасте с Григорием Дроздом Роман рассказал об этом, а также о бурной армейской молодости, победах по профессионалам и многом другом.

Почему бокс лучше спортивной гимнастики — на личном примере

— Пришел парень [во двор], он циркач был, у нас там цирковая школа была. И он такой, знаешь: «Ну, кто в меня попадет? Давайте надевайте перчатки» — он перчатки принес. И он такой ловкий, юркий, молодец. Видел движения, я так понимаю. Тогда-то я не понимал ничего в боксе. И в него и правда никто попасть не мог. А я гляжу на его движения, в какую сторону идет. Говорю: «Давай я надену». Надел, и я ему как нахреначил! Я вижу, что я бил в ту точку, куда он придет. Это уже наша боксерская тема. И он такой: «Блин, тебе обязательно надо [боксом заниматься]». Он прям насильно, говорит: завтра пойдешь со мной. Там есть школа, говорит, открыли рядом с нами. Он меня отвел в эту секцию, ЛТП школа была. Мне так понравилось, блин!

Любой мальчишка, особенно в те времена, хотел быть сильным. Я и так был первым в своей возрастной категории, но я хотел быть еще сильнее, как любой пацан. Я думал, что бокс — он две цели преследует. Если я не стану чемпионом, я буду сильным. Я всем говорю, чем хорош бокс: если не станешь чемпионом, ты научишься себя защищать, маму свою, родину нашу и так далее. И мне это так польстило. Я как раз начал расти в тот момент... То есть если бы я на гимнастику не ходил, я бы повыше был, сантиметров на 10 точно. Потому что спортивная гимнастика — она затормаживает рост.

И что меня вот еще поразило: что я новичок и ко мне там не относятся как, извините, к говну. Просто в гимнастике вот такое было пренебрежение, я начал расти, когда я начал отставать. Я выполнил второй взрослый разряд, первый уже выполнил — там две программы, обязательные и произвольные. Произвольные тянул, а обязательные уже не тянул, мне рост не давал, мощи не хватало. Мышцы отставать начали, и я не тянул эту программу. И мне уже начали чуть ли не пинка под зад давать. От, скажем, твоих же друзей по команде, до директора школы. Не то что давление... Такое, типа, «да пошел ты». Чем хорош бокс — вот сегодня ты никто, а завтра ты избил лучшего в этом клубе и стал авторитетом. А у меня еще координация идеальная была. Я мог любое движение увидеть, абсолютно любое, и мог его повторить. Это редкое качество, но у меня оно было.

Роман Кармазин и Григорий Дрозд. Фото Соцсети Романа Кармазина

Как Кармазина звали в подтанцовку группы «Кар-мэн»

— Может, помнит кто смотр художественной самодеятельности. Знаете, такое было мероприятие в школах? Ты моего возраста, знаешь, что это такое. Я там как гимнаст выступал, сальто крутил, всякую фигню. А потом пошел нижний брейк, такая мода была. Если помните, такой Лемох был — Сергей Лемох, «Кар-мэн» группа. И вот тогда эта группа приехала к нам в Кузнецк на гастроли. И как раз был этот смотр художественной самодеятельности. Я там для нижнего брейка сам придумал движения, из гимнастики взял всякие голосалы — вам это ни о чем не говорит, но кто понимает, знает, что это такое. Красиво все сделал.

И эти ребята, кто там на подтанцовке был у Лемоха тогда, пришли ко мне и говорят: «Слушай, нифига себе, откуда ты вот это делаешь? А вот это можешь?» Я говорю: ну-ка, покажи. А я гляжу, как он это делает, и бац — за ним прям сразу [повторяю]. Он: «Да ну нафиг! А вот это можешь?» Он мне показывает, я — раз [и снова повторяю]. Они: нифига себе, давай к нам. Мы, говорит, с твоими данными тебя возьмем, подтянем. Не-не-не, говорю, я здесь.

Два нокаута во время службы в армии

— Служил я два года. Классно, у меня был вот такой командир [показывает большой палец] - Раимов Алимжан Хабибович. Представляешь? То есть он был иранец по национальности, знал несколько языков, умничка был такой вообще. Мы приехали, 12 человек из батальона. А почему я туда попал — я сломал там одному негодяю... Помните, наверное, в 90-е годы были казанские волнения. «Слово пацана» — вот эти вот, кого должны были посадить, им говорят: или тюрьма, или армия, выбирайте. И они говорят, что армия, ни фига себе, какая тюрьма? И вот их всех к нам туда прислали. И там такие были беспредельщики... И я одному, блин... То есть они там над пацаном надругались — ну вы знаете, о чем я говорю. И он повесился. Единственный сын. Я говорю: ты что делаешь? Он: да он черт, типа. Я говорю: «Слушай, ты что творишь? Пацана нет больше, он единственный сын, там интеллигентная семья приехала». Он: «Иди ***». Ну я левый сбоку, правый прямой. Я его похоронил там, конечно. У него белки так смотрели — страшно.

Когда попал в Уральск, у нас была дедовщина писец какая! Прямо, знаешь, настолько жесткая... У нас настолько были правила честные, то есть там первые три дня, когда молодой приходит, не трогают специально, типа, чтобы они обвыклись. Потом три дня прошло, пришел день, когда их перевели в черпаки, говорят: все, вам сегодня писец. А я там всегда приходил — бой с тенью, тренировался, подкачался, подтягивался. Они так побаивались меня: боксер, видят, что не какой-то там чайник.

И меня ночью подняли: боксер, вставай. Я говорю: что надо? Надо, говорит, одного хлопнуть. Идем. Поднимает одного, а он тогда был из спортроты, как сейчас помню, фамилия Богданов, имя не помню. Он из Самары был, мастер спорта международного класса, по велоспорту. Такие ноги мощные, а сам худой. Его за пьянку из спортроты выгнали и говорят: дослуживай последние полгода. Не трогал никого, что он им не понравился, не знаю. Они говорят: иди, ударь, если он черт. Я говорю: ребят, он дед, дембель даже. Не то что дембель, ему уходить через месяц. Он: бей его, сказал, иначе сейчас все ваши *** получат.

Я ему в грудь как дал! Он на меня прыгнул, я — раз, шаг в сторону, пролетел. Они: «Боксер, бей, бей, тебе ничего не будет!» А я только челюсть сломал — думаю, только не в челюсть. Я повыше поднял и попал в бровь. Он завалился, конечно. Зрелище страшноватое. И вот так вот он лежит, пытается встать и не может. Хлопнул там на глушняк, конечно. Они обосрались, я говорю: быстрее его в душ мыть, он весь в крови. Ну знаешь, бровь как течет. Они сразу как шелковые, все протрезвели там. Потом меня бздеть начали, конечно, страшно в армии. Бояться, уважать.

Роман Кармазин. Фото Соцсети Романа Кармазина

Как до тошноты объелся орехов перед боем за пояс, но нокаутировал соперника

— Про Данию мне говорили: там никто из русских не выигрывал. Если на своих ногах уйдешь из ринга, ты проиграл. В Дании никто не выиграл никогда. То есть если ты его не нокаутируешь... А еще он такой: у него ни одного проигрыша, такой вязкий, я посмотрел, блин, такой тягучий, дышал хорошо. Я волновался, а еще в день боя взял, блин, кешью — никогда не видел эти орешки, купил килограмм. Смотрел «В мире животных» перед боем и сожрал всю пачку. И мне плохо, меня тошнит, блин. Мне выходить на ринг, а меня тошнит. Тренер говорит: «***! Ты че, вообще, Кармазин? Ты че, дебил, блин? У тебя Европа, ты всех подводишь».

Я говорю: «Михалыч, я не ожидал, что так будет плохо». Мне плохо, меня мутит. Представляешь, перчатки надевают, а мне хреново. Я говорю: «Михалыч, подожди, не надевай перчатки, пойду — два пальца». И это спасло меня. Сгустки оттуда все вышли. Я вышел и во втором раунде нокаутировал. Сначала по печени, потом он встает, и я башку добил.

Как работал грузчиком в Америке

— Я не хотел вообще в Америку. Я вопреки принципиально не учил язык. Не хотел я учить. Не хочу эту Америку, мне она не нравилась. Во-первых, люди не нравятся, менталитет. Ты знаешь, что такое Америка. Это женская страна, я всем говорю. Для женщин — ты их коврижками оттуда не выгонишь. В первую очередь все законы за женщину. То есть если она сказала «меня изнасиловали», ты все равно ей будешь платить. Даже если ты докажешь, что ты не трогал. Все равно ей будешь за что-то платить, за моральный какой-то там [ущерб]... У них там дети и женщины — это какое-то, не знаю, божество. А мужики — это отстой вообще. То есть я никогда туда не хотел.

Я работал грузчиком. У нас грузчики — алкаши, пьяницы, у нас такая ассоциация с грузчиками. Вот честно скажу, за год я там заработал, скопил 70 тысяч долларов. Но это при условии, что я жил бесплатно. Мне Вадик Корнилов помог с жильем. Я там охранял его дом. Живи, говорит, бесплатно, охраняй дом. Он купил дом под слом. И говорит, пока я документы не оформлю, чтобы его сломать, надо его охранять от бомжей. Потому что бомжи залезли там. Я выгнал всех бомжей, воевал с ними. Бить там никого нельзя, там посадят за бомжа, дадут такой срок...

Роман Кармазин в Голливуде. Фото Соцсети Романа Кармазина

О требованиях русскоязычных женщин к мужчинам в США

— Жил я там один. Найти там женщину очень сложно. Каждая наша русская женщина, опять же не русская, а узбечка, казашка — неважно, кто приехал, — если она мало-мальски красивая, они все ищут миллионера, они сразу хотят только миллионера. Я скажу пример: звоню девушке, так и так, совпали симпатии, давай встретимся. Она говорит: «Слушай, давай так. Сколько ты зарабатываешь?» Я говорю: «Ну это разве важно?» Она отвечает: «Пф, конечно! Сразу тебе говорю: 5 тысяч долларов в месяц — это мои карманные расходы». Хорошо, говорю, 5 тысяч долларов, что взамен? Она говорит: «Как что? У тебя будет прекрасный секс». Я говорю: «Слушай, борщ-то будет?» [Отвечает:] «Ну, может быть, по воскресеньям». Не знаю, что-то меня не очень это устраивает.

С другой встречаюсь, помню. На фотографии такая красавица — приходит такая, ну необъятная, размеров таких, знаешь. Спрашивает, сколько зарабатываю, я говорю: «Ну десятку». «Десятку? Я женщина, я 12 зарабатываю. Че ты за мужик такой?» Я говорю: «Слушай, ну ты такими заявлениями не бросайся. Сегодня так, у меня меньше. Завтра неизвестно, чего будет. Завтра, может, я 50 будут зарабатывать. Кто знает? Это жизнь». Она такая: «Ну ты знаешь, так не пойдет. Че это за мужик такой, меньше меня зарабатывает». Блин, калоша такая, вот знаешь, необъятная! И они из себя вот корчат.

Я анализировал — там 90 процентов браков разводятся — наших, русскоязычных. Я долго анализировал — но почему же так? Приезжает наша пара, здесь жили счастливо 20-30 лет. И в любом возрасте там разводятся. 35 лет прожили вместе, приехали в Америку, пожили пару лет, развелись. Подруги появляются, говорят: «Да нахрен тебе нужен этот галах? Да он галах у тебя! Деньги не может зарабатывать! А ты посмотри на себя — какая ты красавица, вообще умничка, цепанешь себе тут миллионера!» И все — развод.

Я там таких историй насмотрелся, наслушался... Мальчишка один, так жалко его... Уникальная история... Мальчишка рассказал мне, в России встречался с девчонкой, красавица, гимнастка. Он нашел в другом штате гимнастическую школу и через женщину одну ее пригласил [в США] - работать там. И она приехала. Он ей предложение, вот такой бриллиант, свадьба уже назначена. Прошел месяц. Она говорит: «Мне надо ехать на работу». «Езжай, я к тебе подъеду, тут все брошу, приеду ради тебя в другой штат». Сиэттл, что ли. Прошло еще три месяца — она перестает брать трубки. Любовь-морковь, все хорошо, каждый день звонки, и тут исчезает человек — и все. А он любит ее реально. Он звонит — а она нифига. Звонит ее родителям, а они ему говорят: «Не звони ей больше никогда, забудь ее телефон». Он вообще в непонятках. Прилетел на самолете, приехал к школе. А менты ему: «[Ближе чем] На 100 метров к ней не приближайся, приблизишься — мы тебя посадим». Есть там закон такой. Он: «Если бы она мне сказала: «Не люблю тебя, разлюбила», я бы успокоился сам. Но она прячется, не говорит ни да, ни нет. Не пойму, что происходит». И он с ума сходит. Сон потерял. Он похудел килограмм на 8, высох как Кощей. Чем закончилась история — не знаю. Но, я так понимаю, ничего хорошего там не вышло...

Почему Бивол победит Бетербиева

— Бивол по очкам. Можете ставить, и все победят, кто поставит по очкам. Не будет, наверное, нокаута, но по очкам Димыч выиграет. Мне все говорят: «Слушай, Бетербиев такой монстр, он ударит...» Не ударит. Димка не даст. Единственное, что надо Димону — быть не на 12 раундов готовым, а на все 20. Физика должна быть на порядок выше, чем у него в последние бои все. Тот будет душить максимально. Тореадор с быком как дерется, помнишь? Он же предлагает себя, трясет, а потом раз — и наказывает. Димону надо это сделать. Тореадор с быком. Артур круто режет углы? Пускай режет. Димон обученный, Димон перехваты умеет., немногие это умеют. Он контрит — контратака уникальная.