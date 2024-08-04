Только что в Лос-Анджелесе Теренс Кроуфорд завоевал титулы в четвертой для себя весовой категории, победив решением судей Исраила Мадримова.

Это не был веселый бой. Все веселье произошло в андеркарде. Мартин Баколе победил Джареда Андерсона довольно брутальным образом. Джаред был фаворитом, но, честно говоря, он плохо смотрелся в последних поединках, а у Баколе опыт, тяжелый удар, и в силу возраста он лучше понимал, что ему эта победа нужна гораздо больше. ТКО 5.

Любимец публики и экс-чемпион мира Энди Руис, которого мексиканская пресса зовет ласково и по-дружески «красивый жирдяй», сломал в бою руку. Джаррелл Миллер его перебивал большую часть времени, выглядел уверенно, но сам много лишнего тоже пропускал... Судьи выставили ничью.

Наконец, в соглавном поединке Райо Валенсуэла с разногласием победил Питбуля Круса. Немного не так, как я ожидал: длинный и неудобный Валенсуэла решил не драться, а боксировать — и это сработало.

Порванные перчатки

Пока шел концерт Эминема, Шакур Стивенсон и Василий Ломаченко кричали друг на друга в рингсайде через охрану (и чуть не подрались), а саудовского поэта и продюсера принимали в Зал Славы бокса штата Невада, команды Кроуфорда и Мадримова в раздевалке разбирались с перчатками.

Атлетическая комиссия штата потом сообщила: Кроуфорд изначально возражал против перчаток Grant Мадримова. Но их все равно одобрили, и Кроуфорд решил тоже такие надеть. Причем у Теренса был контракт с другим производителем, Everlast. Что произошло с перчатками Кроуфорда через 2 минуты? Они будто лопнули изнутри, разошелся шов, наружу начала вылезать набивка. Их в итоге пришлось заменить.

Итак, что делал Кроуфорд с перчатками?! Он или его тренер могли их разминать, катать, оттягивать набивку изнутри — но так, чтобы представитель комиссии не видел. Нечто похожее произошло с перчатками Теренса в бою против Давида Аванесяна, но тогда бренд был другой. В итоге Давид хотел судиться, но согласился на отступные деньги, которые, я так понял, до него не дошли — достались промоутеру, с которым Ава больше не работает. Довольно типичная для бокса история.

Но вернемся к Кроуфорду — он получил еще одну пару перчаток, резервную, их тоже обычно проверяют заранее. Впрочем, один австралийский менеджер говорит, что его боксер Сэм Солиман перед боем против Феликса Штурма получил такие перчатки, взвесил их — и они оказались тяжелее, чем у соперника.

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Слишком мало ошибок

Начало боя выглядело так, будто у обоих перчатки тяжеловаты. И на ногах вместо боксерок тяжелые ботинки. Они присматривались друг к другу, долго раскачивались, атаковали очень аккуратно — одиночными ударами и после большого количества обманных действий. 15 ударов за три раунда попал Кроуфорд, почти столько же — 14 штук — было у Мадримова. Финты, движение в сторону от соперника, 5 ударов за раунд. Публика недовольна. Теренс менял стойки меньше обычного, чаще оставаясь в левше.

На недовольство в зале не реагировали оба. Для этого нужно иметь четкий план на бой и железные нервы — оба атаковали одиночными ударами и через паузу. Кроуфорд пробовал поработать по корпусу — без видимого эффекта поначалу, но к чемпионским раундам соперник стал замедляться. Большой объем тактико-технических действий заставляет уставать не меньше, чем пропущенные удары. В середине поединка у Мадримова даже было небольшое преимущество в силовых — 37 против 33 у Кроуфорда. Но судьи, напомню, не считают удары, а только приблизительно оценивают их точность и объем. По сумме всех прочих параметров — контроль ринга, активность, защита — преимущества у Исраила не было, и большая часть близких и равных раундов уходила Кроуфорду. Но это было так неявно и «на тоненького», что до 11-го раунда я действительно сомневался, кто выиграет.

А в 11-м впервые за весь бой Мадримов ошибся. Провалился после атаки, проскочил мимо Кроуфорда, сделавшего сайдстеп, и сразу — контрудар. Вроде бы нестрашно, но Теренс понял, что оппонент устал, ноги и концентрация уже не те — и в углу ему дали команду идти за нокаутом. В общем, если через некоторое время вы захотите пересмотреть этот бой или кто-то из знакомых спросит, насколько хорош Кроуфорд, включайте 11-й и 12-й раунды.

Он был хорош, но не настолько, чтобы доминировать над Мадримовым. Не в своем весе, да. Но и Исраил не предложил ему убедительного ответа. В итоге — 115-113 дважды и 116-112 у судей. Кроуфорд забирает пояса WBA и WBO в первом среднем весе.

Теренс Кроуфорд празднует победу. Фото Getty Images

Так насколько хорош Теренс?

Роль звезды бокса подразумевает определенное количество хейта в твой адрес. Твои действия и твои достижения критикуют и рассматривают более внимательно. В ринге от тебя требуют не только побеждать, но и делать что-то для зрителя. Зритель в этот день получил несколько нокаутов в андеркарде, хороший мексиканский соглавный бой, концерт Эминема — и почти ничего выдающегося от Кроуфорда. В интервью он еще раз отметил, что еще когда давно ездил в Узбекистан, ему рассказывали там о Мадримове, так что он смотрел, изучал, был осторожен — и поэтому победил. Мадримов заставил Кроуфорда выглядеть плохо или даже скорее заурядно.

В этом новом весе сегодняшнему Теренсу определенно доставят неприятности Себастьян Фундора и Тим Цзю, например. Но, как и любой боксер, он адаптируется к весу не сразу, он может оказаться совсем другим в следующем бою. Чемпион WBC в более тяжелом среднем весе Карлос Адамес — его спарринг-партнер. Сауль Альварес, про бой с которым снова начали говорить, — еще тяжелее, в суперсреднем. Сегодняшний Кроуфорд для Сауля даже не добыча, а просто еда. Навыки бокса у американца, конечно, покруче будут, но больше 10 кг разницы в весе и мощи Альварес умеет использовать.

Поэтому не было никаких громких вызовов, мексиканца в рингсайде и обещания будущих больших шоу. Пока...

Без морали

Саудовский промоутер Турки Аль Аш-Шейх медленно проникает в американскую индустрию боев. Вот уже в Калифорнии играют гимн Саудовской Аравии (по регламенту это не предполагается обычно), самому поэту и продюсеру вручают награды за его вклад в бокс, разыгрываются призы, в том числе турпоездка в Саудовскую Аравию. Есть ощущение, что начало ползучей революции все уже пропустили. Турки влияет на все вокруг ивента в США, выслушивает комплименты и благодарности от местной прессы, и это открывает ему новые двери и возможности. На заметку всем, чего можно добиться для своей страны, потратив скромные несколько сотен миллионов долларов за пару лет — через бои. Еще шейх софинансирует бокс в Британии и турниры UFC у себя дома и в США. Наблюдайте и делайте выводы — бои здесь совсем не самое важное.

В конце должно быть что-то вроде морали, но ее здесь нет. Если вы ожидали чего-то большого и значительного от этого боксерского ивента — зря. Не в этот раз. Согласитесь, с Тайсоном и Доном Кингом было веселее?