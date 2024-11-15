Тайсон дал пощечину Джейку Полу во время стердауна. Легенду разозлило поведение соперника

Бой пройдет в ночь с 15 на 16 ноября.

В ночь с 15 на 16 ноября в Арлингтоне пройдет долгожданный боксерский поединок между блогером Джейком Полом и легендарным боксером Майком Тайсоном. Однако жара началась уже перед боем. В битве взглядов 58-летнего ветерана разозлило поведение оппонента.

Что случилось на стердауне

Битва взглядов боксеров продлилась недолго. После взвешивания спортсмены впервые встречались лицом к лицу: Пол подполз к оппоненту на полусогнутых ногах и, возможно, наступил на ногу Тайсона. Железный Майк был взбешен таким отношением к себе и отвесил молодому противнику сочную пощечину, однако она только развеселила блогера.

Майк Тайсон и Джейк Пол на битве взглядов. Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Джейк наступил на ногу Майку, это и вызвало реакцию. Я был там. По моему мнению, Пол проявил неуважение — он начал подползать к Тайсону, а затем бросаться на него, как на какое-то животное. Майк поставил его на место», — объяснил поведение ветерана близкий друг боксера Том Патти.

Получив пощечину, Пол продолжил неадекватно себя вести. Он начал стучать себя по лицу и что-то кричать в зал. Тайсона же оттащили от Джейка несколько человек: на сцене сразу стало многолюдно.

Развития конфликт не получил. Майк выглядел нервно и после инцидента отказался комментировать произошедшее. «Разговор окончен», — отреагировал боксер на вопрос ведущей Ариэль Хелвани.

Пол оказался куда красноречивее. «Я даже не почувствовал этого. Он злится. Он злой маленький эльф. Майк Тайсон, это была милая пощечина, приятель, но завтра тебя вырубят. Теперь это личное, он должен умереть!» — отреагировал 27-летний боец.

Тайсона допустили до боя

Перед поединком Железный Майк получил медицинский допуск. Изначально бой должен был состояться 20 июля, но Тайсон не смог выйти на ринг из-за обострившейся язвы.

«Полторы недели назад я тренировался, у меня все получалось. Потом появилась усталость. Я объяснял тренеру, что со мной что-то не так. Во время полета из Майами я пошел в туалет, меня вырвало кровью. Следующее, что помню — как лежу на полу, у меня жидкий стул.

Когда меня доставили в больницу, врачи обнаружили кровоточащую язву в 6 см. Друзья звонили мне, будто я умираю. Я спросил у врача, умру ли, но она не ответила «нет» и сказала, что есть несколько вариантов. Вот тогда я и разнервничался», — вспоминал боксер.

Теперь же, 15 ноября, соперники наконец встретятся. Поединок пройдет в Арлингтоне — пригороде столицы США Вашингтона. Взвешивание показало, что бойцы подходят к бою с практически одинаковой массой тела: у Пола — 103 килограмма, у Тайсона — 103,6 килограмма.