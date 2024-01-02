Биография Артура Бетербиева: чеченец живет в Канаде и любит Россию

История непобежденного российского боксера.

Артур Бетербиев

Дата рождения: 21 января 1985 года.

Место рождения: Хасавюрт, Дагестан (СССР).

Страна: Россия, Канада.

Прозвище: БТР, Белый Панчер, Волк.

Вид спорта: бокс.

Весовая категория: полутяжелый вес.

Рост: 182 см. Вес: 79,38 кг. Размах рук: 185 см.

Стойка: левосторонняя (правша).

Статистика боев (рекорд в профессиональном боксе на январь 2024 года): 19-0.

Детство и юность Артура Бетербиева

Артур Бетербиев родился в дагестанском городе Хасавюрте. По национальности он чеченец. Мальчик начал заниматься борьбой из-за большой популярности спорта в регионе, однако к 11 годам перешел в бокс, которым занимались его четверо братьев. Артура иногда исключали из секции из-за плохого поведения и бурного нрава.

В детстве Бетербиев смотрел бои легендарных боксеров Мохаммеда Али и Майка Тайсона. Во время летней Олимпиады-2000 в Сиднее 15-летний юноша окончательно решил, что хочет стать боксером. Через год его отец погиб в автокатастрофе. Артур тяжело перенес смерть папы, который обеспечивал большую семью, особенно в трудные времена после развала СССР. После невосполнимой потери будущего чемпиона поддерживали его мама и старшие братья.

Боксер окончил Московское училище олимпийского резерва и институт РГУФКа.

Спортивная карьера Артура Бетербиева

Любительская карьера

В 2001 году Бетербиев впервые выступил на крупных соревнованиях: на чемпионате мира среди кадетов Артур завоевал бронзовую медаль. В 2006-м спортсмен переехал в Магнитогорск и взял серебро на чемпионате страны. Спустя год россиянин стал вице-чемпионом мира по боксу. В 2007-м также взял титул чемпиона России в полутяжелой весовой категории, победив в полуфинале Сергея Ковалева.

В любительской карьере Бетербиев завоевал золото чемпионата мира (2009), дважды стал чемпионом Европы (2006, 2010) и выиграл Кубок мира (2008).

В 2011 году Артур из-за высокой конкуренции в сборной России перешел в тяжелую весовую категорию. В этом весе доходил до стадии четвертьфинала ЧМ-2011 и Олимпийских игр-2012. Оба раза Бетербиев проигрывал по очкам украинцу Александру Усику.

Профессиональная карьера

Бетербиев завершил любительскую карьеру в 2013 году и переехал в Канаду. Артур поселился в Монреале и присоединился к промоутерам Groupe Yvon Michel (GYM). С первой тренировки россиянин произвел сильное впечатление на своего будущего тренера Марка Рамзи, который работал с любительской сборной Канады и Жаном Паскалем.

В июне 2013 года Бетербиев дебютировал среди профессионалов в полутяжелом весе. На территории спортивного комплекса Bell Centre в Монреале Артур во втором раунде нокаутировал американца Кристиана Круса. В следующих поединках боксер одержал еще четыре победы подряд.

В сентябре 2014 года Бетербиев завоевал вакантный титул WBA-NABA в полутяжелом весе после победы в Монреале над американцем Тэворисом Клаудом. Следом Артур одержал пять побед подряд над испанцем Габриелем Кампильо, американцем Александром Джонсоном, аргентинцем Эсекьелем Мадерной и парагвайцем Исидро Ранони Приетой.

В ноябре 2017 года Бетербиев техническим нокаутом победил немца Энрико Келлинга во Фресно (Калифорния, США), что позволило ему завоевать вакантный титул чемпиона мира по версии IBF в полутяжелой весовой категории. Он сохранил пояс после побед техническим нокаутом над британцем Каллумом Джонсоном и американцем Радивое Калайджичем.

В октябре 2019 года Бетербиев провел объединительный бой за титулы чемпиона мира по версии IBF и WBC с украинцем Александром Гвоздиком в Филадельфии (США). В десятом раунде рефери остановил поединок после нескольких нокдаунов у соперника Артура. Россиянин одержал 15-ю досрочную победу подряд и собрал два пояса в полутяжелой весовой категории. После этого противостояния боксер взял верх над немцем Адамом Дайнесом и американцем Маркусом Брауном.

В июне 2022 года Бетербиев добавил звание чемпиона мира по версии WBO к своим поясам WBC и IBF после победы над американцем Джо Смитом — младшим в Нью-Йорке (США). Россиянин досрочно завершил бой техническим нокаутом во втором раунде.

28 января 2023 года Бетербиев успешно защитил титулы WBC, IBF и WBO в полутяжелом весе после победы техническим нокаутом над британцем Энтони Ярдом на «Уэмбли» в Лондоне (Великобритания).

Артур Бетербиев — Каллум Смит

Изначально Бетербиев должен был провести поединок с британцем Каллумом Смитом 19 августа 2023 года в Квебеке. Однако у россиянина обнаружили инфекцию кости челюсти, поэтому бой перенесли на 14 января 2024 года.

Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол

Объединительный бой двух чемпионов мира из России — одно из самых ожидаемых событий последних лет. Боксеры неоднократно высказывались о возможном поединке, в октябре 2023 года даже провели дуэль взглядов на вечере перед боксерским шоу Тайсон Фьюри — Фрэнсис Нганну в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

30 декабря 2023 года журналист Дэн Рафаэль сообщил, что российский чемпион WBA и IBO в полутяжелом весе Дмитрий Бивол подписал контракт на поединок с Бетербиевым. По данным источника, Артур еще не поставил свою подпись под договором, так как в январе 2024 года у него бой со Смитом. Ранее СМИ утверждали, что Бивол и Бетербиев подерутся в марте или апреле 2024 года.

Артур Бетербиев. Фото Getty Images

Гражданство Канады у Артура Бетербиева

Бетербиев переехал в Монреаль с семьей в 2013 году, Артур проживает в городе канадской провинции Квебек большую часть своей профессиональной карьеры. Боксер рассказывал в интервью Sports, что ему в тот момент также поступали предложения о сотрудничестве из Германии и США, но спортсмен выбрал Канаду. Девять первых поединков Бетербиева прошли в Монреале, именно в этом городе началось продвижение его карьеры.

Весной 2020 года Бетербиев сообщил, что у него есть вид на жительство в Канаде.

«Когда наступит время для получения гражданства, то у меня будет выбор — получать его или нет, — сказал Бетербиев в интервью ТАСС в 2020 году. — И вид на жительство, и гражданство — это удобно. Наличие вида на жительство имеет много положительных моментов. Но я в любом случае останусь россиянином. Моя жизнь прошла в России, я представлял Россию, много раз поднимал флаг страны».

Бетербиев получил гражданство Канады перед поединком за титул чемпиона мира по версиям WBC, IBF и WBO против Смита-младшего летом 2022 года. Спортсмен вышел на ринг под канадским, а не российским флагом. По словам Артура, бой мог не состояться, если бы он не выполнил это условие организаторов. Все организации, включая его работодателей Top Rank и Всемирный боксерский совет (WBC), заняли жесткую позицию в вопросе представления россиянина.

«Я получил гражданство за пару месяцев до моего боя, когда многие страны начали вводить санкции против российских спортсменов из-за спецоперации на Украине, — привело РИА «Новости» слова Бетербиева. — И получалось так, что из-за отсутствия канадского гражданства у меня возникали определенные проблемы и я подводил всю свою команду. Я поговорил с руководством Чеченской Республики и Федерации бокса России, и все меня поддержали. А если бы они сказали, что не надо этого делать, то моего боя со Смитом-младшим, который принес чемпионский пояс мне и России, просто не было бы. Потому что мне четко сказали, что если у меня не будет гражданства Канады, то этого боя никогда не будет. И я был вынужден это сделать».

В июне 2022 года Бетербиев в интервью «СЭ» отметил: он считает Россию своим домом. Артур говорит, что хочет вернуться и жить в РФ после окончания карьеры.

«Тут легкая математика, — сказал спортсмен. — Я больше 28 лет в боксе, и всю основную часть [карьеры] я был и остаюсь российским боксером. Только один раз я вынужденно, не по своему желанию, выступил под другим флагом. И как думаете, чего там больше — российского или канадского (улыбается)?»

Личная жизнь и увлечения Артура Бетербиева

Бетербиев женат. Боксер не раскрывает имя супруги и не распространяет информацию о возлюбленной в публичном пространстве. Пара воспитывает четверых детей: двух мальчиков (одного из них зовут Ахмадом) и двух девочек (Амиру и Софию).

Бетербиев живет в Монреале с семьей и мамой. По инициативе спортсмена его жена сдала на права в Канаде, в том числе для того, чтобы найти круг общения в новой для себя стране после переезда. По словам Артура, супруга отлично готовит традиционные кавказские блюда.

Бетербиев знает английский и французский языки, дает интервью иностранным журналистам. В свободное время спортсмен ходит на матчи НХЛ, а жители Монреаля иногда путают его с Хабибом Нурмагомедовым и Александром Овечкиным.

Известно, что Бетербиев дружит с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Артур является почетным гражданином города Грозного. В свободное от боев время боксер приезжает в Россию с семьей.

Достижения Артура Бетербиева

Серебро чемпионата мира-2007 в Чикаго в категории до 81 кг

Золото чемпионата мира-2009 в Милане в категории до 81 кг

Двукратный чемпион Европы в категории до 81 кг (2006, 2010)

Золото Кубка мира-2008 в Москве до 81 кг

Чемпион по версии WBO-NABO (2014).

Чемпион по версии WBO International (2015).

Чемпион по версии WBA-NABA (2014 — 2017).

Чемпион по версии IBF North American (2014-2017).

Чемпион мира в полутяжелой весовой категории по версии IBF (с 2017 года).

Чемпион мира в полутяжелой весовой категории по версии WBC (с 2019 года).

Чемпион мира в полутяжелой весовой категории по версии WBO (с 2022 года).

Боксерский стиль Бетербиева

Бетербиев считается панчером. Артур заканчивает бои исключительно нокаутами — 19 досрочных побед в 19 поединках с 2013 по 2023 год. Боксер наносит серию точных ударов по сопернику на средней и ближней дистанциях.

Бетербиев обладает хорошей выносливостью, несмотря на то что его бои длились менее 12 раундов. Россиянин грамотно разбирает защиту оппонентов и подбирает индивидуальную тактику для каждого поединка. Многие специалисты сравнивают его по мастерству с соотечественником Дмитрием Биволом.

Артур Бетербиев. Фото Getty Images

Сколько зарабатывает Артур Бетербиев

По данным портала Sarkariexam, состояние Бетербиева в 2023 году оценивается в 8 миллионов евро. В интервью подкасту Drozd Podcast на YouTube-канале «Ушатайка» Артур рассказал, что получил за свой первый профессиональный бой 5 тысяч долларов. В январе 2023 года после победы над Ярдом россиянин получил гарантированный гонорар в размере 550 тысяч долларов. Наибольшую сумму за один поединок Бетербиев заработал после победы над Гвоздиком — 1,5 миллиона долларов.

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