Американский боксер Джонсон официально получил паспорт России. Ранее он добавил к имени «Владимирович» и выходил на бой с триколором

Кевин Владимирович будет жить в Самаре и работать тренером.

Американский боксер Кевин Джонсон официально стал российским боксером. 44-летний ветеран получил российское гражданство, а соответствующий приказ появился на официальном портале правовой информации.

Джонсон и сам подтвердил смену паспорта. «Да-да-да. Это только-только случилось, — сказал боксер «Матч ТВ». — Я очень рад. И совсем скоро я получу документ. Собираюсь отметить это знаменательное событие».

Джонсон подал заявку на получение паспорта России в августе, а позже заявил, что постоянно надевает вещи с фотографией Владимира Путина. На битву взглядов перед поединком с Марком Петровским американец вышел с российским флагом. Также Джонсон рассказал, что сменил имя на Кевин Владимирович в честь президента России.

«Чтобы сделать комплимент президенту Владимиру Путину, я решил изменить свое имя, — сказал Джонсон «Известиям». — Меня теперь будут звать Кевин Владимирович — в честь Владимира Путина. Теперь я на 100 процентов, без шуток, на 100 процентов русский». На некоторых зарубежных статистических ресурсах боксера сразу переименовали и называют Кевином Владимировичем.

Ранее Джонсон рассказал, что собирается жить в Самаре и уже взял там жилье в ипотеку. Боксер ищет русскую жену и планирует обосноваться в России, но при этом отказываться от американского гражданства не будет, потому что в США живет его дочь, которую он хочет навещать. По словам промоутера Владимира Хрюнова, Джонсон будет работать тренером в Центре олимпийской подготовки в Самаре, чтобы помогать начинающим спортсменам.

За время карьеры в профессионалах Джонсон принял участие в 60 поединках, в которых одержал 36 побед (20 нокаутом) и потерпел 22 поражения. Еще два боя с его участием завершились вничью. В течение карьеры Джонсон боксировал с такими соперниками, как Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа, Виталий Кличко, Энди Руис и Дерек Чисора.