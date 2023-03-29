Бокс/ММА
Бокс - Профессиональный
Статьи
Новости Видео Фото Все материалы
Игры
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

Сегодня, 19:15

Соперник Дацика — джорнимен из-за жизненных обстоятельств. Он отсидел в тюрьме и стал отцом-одиночкой

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Боксер Кевин Джонсон.
Кевин Джонсон.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Фото Global Look Press
1/2
Кевин Джонсон боролся за право опеки над дочерью после смерти ее матери.

Вечером 31 марта в Москве на волейбольной арене «Динамо» состоится турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», в главном поединке которого встретятся Вячеслав Дацик и Кевин Джонсон. Бой по правилам бокса пройдет спустя всего шесть дней после предыдущего противостояния Вячеслава: на Ural FC 2 он победил Джеронимо Дос Сантоса по правилам К-1.

Вячеслав Дацик. Дацик уронил бразильца быстрее, чем Александра Емельяненко! А затем вызвал на реванш легенду

Но Джонсона вряд ли пугает нокаутирующая мощь Дацика. Кевина никому не удавалось вырубать: за 58 поединков его финишировали лишь трижды, но все поражения были техническими. Джонсон дожил до решения с такими легендами, как Виталий Кличко, Тайсон Фьюри и Дерек Чисора. Более того, всю карьеру американец дрался с одной главной целью: он пытался обеспечить лучшую жизнь для своей дочери Фатимы.

Джонсон — отец-одиночка, и он всегда осознавал, что независимо от положения в мировом рейтинге его основной задачей остается воспитание ребенка, за опеку которого он так боролся. Мать Фатимы умерла в начале нулевых — она попала в аварию и была в коме.

Фото Global Look Press

Джонсон в то время выступал по любителям, а еще до трагедии попал в тюрьму — подрался на улице и жестко избил человека. Кевин провел за решеткой полтора года, а когда вышел, его жизнь уже не была прежней. Женщина, которая родила ему дочь, погибла, а Фатиму он долгое время не мог разыскать. Оказалось, Фатима переехала к родственникам по материнской линии после того, как мама попала в аварию. Эти же люди стали опекунами девочки после смерти матери.

Сначала Джонсон думал, что это к лучшему, ведь он постоянно тренировался и путешествовал по стране, но вскоре поменял мнение. «Я понял, что никто не может воспитать ребенка лучше, чем мать или отец», — рассказывал Джонсон журналу The Ring.

Кевин Джонсон и&nbsp;Вячеслав Дацик. «Ты что, обкурился?» Американский боксер попытался высмеять Дацика на пресс-конференции

Он решил получить право на опеку, что было крайне непросто, учитывая, что боксер только что вышел из тюрьмы. Разобраться в юридических тонкостях Кевину помог Давид Бенсуссан, друг боксера и по совместительству риелтор. Бенсуссан разработал план, который помог Джонсону завоевать доверие суда. Он дал боксеру работу в сфере недвижимости — она была необходима не только ради успешного дела, но просто потому, что доходы от любительского бокса не покрывали ежедневные расходы.

«Первое, что нам нужно было сделать, — это разобраться с доходами, — объяснял Джонсон. — Второй момент заключался в том, чтобы привести в порядок мое жилье. Затем нужно было заняться моей карьерой. После этого я должен был получить опеку. Все произошло так, как он сказал».

Фото Global Look Press

Звучит просто, но на деле добиться цели было нелегко. Защита ожидаемо предъявляла аргументы в виде тюремного прошлого, которое должно характеризовать Джонсона как плохого отца. Кевин потратил много моральных и финансовых ресурсов, чтобы добиться своего, поэтому после победы в суде ему приходилось принимать все предложения, которые поступали.

Джонсон хотел получить опеку над дочерью, потому что надеялся стать полноценным отцом для Фатимы. Его самого в детстве воспитывали три человека — мать, священник и бабушка. «Она была для меня отцом», — говорил Кевин о последней.

Кевин Джонсон. Его не уронили Фьюри и Кличко, а вот Джошуа удалось. Кто станет следующим соперником Дацика

Он выиграл суд по опеке над Фатимой в 2001 году, когда девочке было два года. К тому времени Джонсон отлично понимал, что процесс воспитания ребенка будет отнимать у него не меньше сил, чем судебный. Джонсон старался для Фатимы, но делать все на 100 процентов идеально он не мог. Кевин как минимум не умеет готовить, зато всегда держит под контролем успеваемость дочери.

«Приготовление чая для него — вызов, — рассказывал старший брат боксера Брайан. — Одно из самых интересных зрелищ в мире — наблюдать, как он садится с Фатимой и делает домашнее задание. Он не закончил школу сам, так что он практически заново проживает школу через нее. Он очень дотошный отец. Если вы посмотрите на любой другой аспект его жизни, там он не такой дотошный. Но он всегда ее защищает и очень хорошо о ней заботится».

Поединок Дацика и Джонсона состоится 31 марта на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Москве. Телеканал РЕН ТВ покажет событие в прямом эфире. Приобрести билеты на турнир можно по этой ссылке.

Бокс
Вячеслав Дацик
Кевин Джонсон
1
Читайте также
Президент МОК Бах выступил за возвращение россиян на международные турниры в нейтральном статусе
Панарин помог «Рейнджерс» обыграть «Коламбус»
Правительство Казахстана ушло в отставку после избрания нового состава мажилиса
В 40% роллов «Филадельфия» обнаружена кишечная палочка
После обстрела ВСУ в Мелитополе повреждены системы электроснабжения
Россиянам объяснили принцип работы программы добровольных сбережений
Популярное видео
Леон Эдвардс — Камару Усман: видеообзор боя UFC 286
Джастин Гэтжи — Рафаэль Физиев: видеообзор боя UFC 286
Петр Ян — Мераб Двалишвили: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Волков — Романов: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Никита Крылов — Райан Спэнн: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Саид Нурмагомедов — Мартинес: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Джон Джонс — Сирил Ган: видеообзор боя UFC 285
Шевченко — Грассо: видеообзор боя UFC 285
Мурат Гассиев vs Майк Балогун: тяжелейший нокаут
Махачев — Волкановски: видеообзор боя UFC 284
Яир Родригез — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC 284
Зубайра Тухугов — Элвес Бреннер: видеообзор боя UFC 284
Гловер Тейшейра — Джамал Хилл: видеообзор боя UFC 283
Дейвесон Фигейредо — Брэндон Морено: видеообзор боя UFC 283
Стрикленд — Имавов: видеообзор боя UFC Fight Night 217
Сориано — Копылов: видеообзор боя UFC Fight Night 217
Нурмагомедов — Барселос: видеообзор боя UFC Fight Night 217
Гаджиев: Хабиб, Федор, деньги в ММА. «Дрозд подкаст» #13
Арман Царукян — Дамир Исмагулов: видеообзор боя UFC Fight Night 216
Ян Блахович — Магомед Анкалаев: видеообзор боя UFC 282
Пэдди Пимблетт — Джаред Гордон: видеообзор боя UFC 282
Брайс Митчелл — Илия Топурия: видеообзор боя UFC 282
Тай Туиваса — Сергей Павлович: видеообзор боя UFC on ESPN 42
Исраэль Адесанья — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 281
Дастин Порье — Майкл Чендлер: видеообзор боя UFC 281
Тагир Уланбеков — Нейт Манесс: видеообзор боя UFC Vegas 64
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ты что, обкурился?» Американский боксер попытался высмеять Дацика на пресс-конференции
Новости
RSS RSS
Все новости