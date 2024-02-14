Завершивший карьеру Шакур Стивенсон объявил о бое в июне

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Шакур Стивенсон (20-0) заявил, что проведет следующий поединок летом.

«Я слишком люблю этот спорт. Я готов драться с любым, увидимся в июне!» — написал Стивенсон в соцсети X.

В январе Стивенсон объявил о завершении карьеры и о том, что отныне будет помогать молодым боксерам. Стивенсон долгое время не мог найти соперника, так как сразу три бойца отказались с ним драться, в числе которых экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (17-3), Айзек Круз (25-2) и Фрэнк Мартин (18-0).