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14 февраля, 11:41

Тренер Кроуфорда: «Теренс побьет Цзю и Турмана за один вечер»

Давид Хачатрян
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Брайан Макинтайр, тренер абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе Теренса Кроуфорда (40-0), считает, что его подопечный за один вечер одолеет чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе Тима Цзю (23-0) и Кита Турмана (30-1).

«Бой Цзю и Турмана будет интересным. У Цзю есть преимущество, потому что Кит давно не выступал. Я предполагаю, что бой будет в пользу Цзю. Думаю, «Бад» [Кроуфорд] побьет их за один вечер», — сказал Макинтайр BoxingScene.

Цзю подерется с Турманом 30 марта в Лас-Вегасе, США. Поединок станет хедлайнером первой платной трансляции PBC в рамках новой сделки с Amazon Prime Video.

Бокс
Теренс Кроуфорд
Тим Цзю
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