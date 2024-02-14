Тренер Кроуфорда: «Теренс побьет Цзю и Турмана за один вечер»

Брайан Макинтайр, тренер абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе Теренса Кроуфорда (40-0), считает, что его подопечный за один вечер одолеет чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе Тима Цзю (23-0) и Кита Турмана (30-1).

«Бой Цзю и Турмана будет интересным. У Цзю есть преимущество, потому что Кит давно не выступал. Я предполагаю, что бой будет в пользу Цзю. Думаю, «Бад» [Кроуфорд] побьет их за один вечер», — сказал Макинтайр BoxingScene.

Цзю подерется с Турманом 30 марта в Лас-Вегасе, США. Поединок станет хедлайнером первой платной трансляции PBC в рамках новой сделки с Amazon Prime Video.