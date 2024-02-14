Сауль Альварес опроверг информацию о бое с Хайме Мунгией

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (60-2) подтвердил, что следующий бой он проведет против американского, а не мексиканского боксера.

«Дата и город следующего поединка Альвареса уже известны, но чемпион в четырех дивизионах также отметил, что в этот вечер ему будет противостоять не мексиканец, а американец», — сообщает издание BoxingScene со ссылкой на интервью Альвареса телеканалу TV Azteca.

Накануне издание The Ring сообщило, что Альварес проведет следующий бой против чемпиона WBC в среднем весе Джермалла Чарло (33-0) в дни празднования Синко де Майо 4 мая в Лас-Вегасе, США.