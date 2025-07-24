24 июля 2025, 21:06

WBO санкционировала бой Усика и Паркера за чемпионский титул организации

Сергей Ярошенко
Александр Усик.
Фото Reuters

Всемирная боксерская организация (WBO) объявила о назначении переговоров по проведению титульного поединка между Александром Усиком и новозеландцем Джозефом Паркером.

У сторон есть 30 дней для достижения договоренности. В ином случае WBO проведет промоутерские торги за право организации поединка.

19 июля 38-летний украинец нокаутировал британца Даниэля Дюбуа и вернул себе звание абсолютного чемпиона мира. На его счету 24 победы (15 — нокаутом) в профессиональной карьере и ни одного поражения. На счету 32-летнего Паркера 36 побед в 39 боях (24 — нокаутом) при 3 поражениях.

Популярное видео
Американец Скотт Гордон — новый тренер «Трактора»
«Анахайм» — «Вегас»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Баффало» — «Монреаль»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
Гурьянов отказался от 200 миллионов. Изменения в «Тракторе»
«Колорадо» — «Миннесота»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — ЦСКА: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Ростов»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Балтика»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Сочи»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Крылья Советов»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
КХЛ проиграла ИИХФ юридический спор
«Вегас» — «Анахайм»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Баффало»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
Что нас ждет в КХЛ. Когда Жаровский снимет маску
«Миннесота» — «Колорадо»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Краснодар» проиграл «Динамо», победы «Спартака» и ЦСКА: видео
«Шинник» — «Торпедо»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Арсенал»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
Стартует финал Кубка Гагарина
«Анахайм» — «Вегас»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Баффало»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
