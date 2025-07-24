WBO санкционировала бой Усика и Паркера за чемпионский титул организации

Всемирная боксерская организация (WBO) объявила о назначении переговоров по проведению титульного поединка между Александром Усиком и новозеландцем Джозефом Паркером.

У сторон есть 30 дней для достижения договоренности. В ином случае WBO проведет промоутерские торги за право организации поединка.

19 июля 38-летний украинец нокаутировал британца Даниэля Дюбуа и вернул себе звание абсолютного чемпиона мира. На его счету 24 победы (15 — нокаутом) в профессиональной карьере и ни одного поражения. На счету 32-летнего Паркера 36 побед в 39 боях (24 — нокаутом) при 3 поражениях.