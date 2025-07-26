Цзю: «По популярности мои сыновья в Австралии однозначно уже превзошли братьев Кличко»

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю считает, что его сыновья Тим и Никита по популярности уже обошли украинских братьев-боксеров Владимира и Виталия Кличко.

«По популярности мои сыновья в Австралии однозначно уже превзошли братьев Кличко. Если они сейчас не выше, то точно на одном уровне со мной. Братья Кличко внесли большую лепту в бокс — их достижения нельзя умалять. Но то, чего добились мои сыновья... Они тоже молодцы», — приводит РИА Новости слова Цзю.

30-летний Тим Цзю одержал за карьеру 25 побед и потерпел 3 поражения. На счету 27-летнего Никиты Цзю 10 побед в 10 поединках (восемь — нокаутом). Оба боксера представляют Австралию.

Константин Цзю на профессиональном ринге выступление начал в 1992 году. За карьеру он провел 34 боя, в которых одержал 31 победу (25 — нокаутом), и является единственным в истории российским боксером, который стал абсолютным чемпионом мира среди профессионалов.